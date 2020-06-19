疫情期间还能吃生鱼片吗？家庭烹饪饮食安全的九个建议

编者按：这几天，北京的新冠疫情牵动了大家的心。三文鱼等海鲜到底能不能吃、怎么吃？我们如何降低食材本身可能沾染病毒的风险？

家庭烹饪保证饮食安全的九个建议

1.暂时不要吃生鱼片、生炒、半熟牛排之类没有经过充分杀菌的美食

中华民族自古以来讲究熟食，是真正的文化智慧，在社会经济不发达的时代，极大地减少了细菌和病毒的暴发机会。鉴于进口鱼类检出病毒，近期要注意避免生食任何鱼、虾、贝类等食物。

其实，水产食物本来就是致病菌的高发类别。即便不考虑新冠病毒，在海鲜河鲜中，副溶血性弧菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、志贺氏菌等等都常有报道，污染风险不可不防！

食用肉类的时候，一定要彻底炖煮熟透，肉块中间温度必须超过各种病毒的死亡温度，不要简单爆炒一两分钟就出锅，或吃半熟不熟的肉类——没有什么病毒能扛得住100℃炖一个小时的烹调方式。

2.购买食品时，优先从超市选购

切割后再包装的商品更安全，因为可以减少购物者和生鱼生肉的直接接触机会，从而减少了与病毒和各种致病菌接触的机会。

3.在购物筐里，做到生熟隔离

超市工作人员把装鱼肉海鲜的袋子交给你的时候，你提前再准备好一个袋子，让工作人员直接把盛装鱼肉的袋子放进去。一方面，多套一层可以避免里面的汤汁泄漏，而更重要的是，工作人员的手已经接触了生鱼生肉，塑料袋有被污染的风险。你的手和其他商品，都只接触到外面的袋子，不会碰到里面那个袋子。这样，就不会污染到购物筐里的其他食物了。

4.买回家之后，食物及时处理

买回家之后，要把食物立刻拿出来分别处理，不要在室温下久放。先把蔬菜水果等拿出来分别整理存放好，再把生鱼生肉拿出来，如果当餐食用，就放在专门的盆中；如果要继续冷藏或冷冻，可以带着外面的袋子，放在专门存放生鱼肉的保鲜抽屉或冷冻抽屉当中。

请注意，不论冷冻还是冷藏，都必须做到生熟分开。

5.接触生鱼肉的容器、案板、刀具、水池和包装等，都要妥善处理，避免污染

如果只有一个水池，那么建议先洗蔬果，后洗鱼肉。清洗和分割生鱼肉的案板刀具和容器最好是专用的。切分完成后，把案板和水池及时洗干净，最好能消毒处理。处理过生鱼肉的碗盘和筷子，也要及时清洗和消毒。装过生鱼肉的袋子，直接扔进“其他垃圾”桶中，不要随手放在桌上、橱柜上。

6.注意保护自己的手，及时洗手，避免污染

处理生食物的过程中，有一定的污染风险。如果有被扎破的可能性，最好戴比较厚的手套来操作。很多水产品带有致病菌，一旦被刺伤，极易出现感染，甚至还有被海洋弧菌等病菌致死的案例。

直接操作也容易把细菌转移到手上，所以可以戴柔软的手套来操作，如果直接用手操作，处理之后需要彻底洗手并消毒。还要注意，没有洗手之前，不要再触碰其他食物和容器。

7.食物放进冷冻室时，要严格包装，避免互相污染

用不透水的包装，至少两层包装。既要避免生食物中的微生物污染其他食品，也要避免氧气畅通进入食品当中，造成食物氧化劣变。

虽然冷冻食品可以在-18℃存半年以上，但其风味口感都会变差，营养素含量会降低，脂肪和蛋白质会不同程度地氧化。早点食用既有利于美食，也有利于营养，还有利于环保。最好在包装上写上放进去的日期，避免存放太久被浪费。

8.暂时不吃进口鱼肉海鲜，并不会妨碍到健康

实际上，增加一些豆制品、豆类、坚果油籽，正常吃蛋类、奶类和鸡鸭鹅肉，还有足够多的淡水养殖产品，可以让我们的营养平衡更为合理。

没有把握的情况下暂时不食用进口三文鱼、金枪鱼之类，并不意味着没有了DHA来源。实际上，秋刀鱼、带鱼、黄花鱼、平鱼等价格亲民的近海鱼也是DHA的来源。

测定表明国产鲈鱼等淡水鱼食肉鱼中的DHA含量完全不逊色于进口三文鱼，这是因为这些食肉鱼的饲料中含有海鱼粉，而鱼粉里就有DHA，鱼可以从饲料中积累DHA在体内。

9.把鱼肉类食物及时烹熟，然后分装冷冻更为安全

生的鱼肉食物与其长时间冷冻，然后一次一次地烹调，不如及时处理，一次多做一些，烹熟后再分装成几份，冷藏或冷冻保存。这样既能及时杀灭致病微生物，避免污染冰箱，吃起来也更为方便。每次拿出一份，锅里加热几分钟，或微波炉加热两分钟，到中心温度达到70℃就可以了。

海鲜产品还能不能买，能不能吃?

目前，尚未发现食用海鲜产品可导致新冠病毒感染的证据。现有研究显示，新冠病毒主要经呼吸道飞沫和密切接触传播，在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下，存在经气溶胶传播的可能，其他传播途径尚待明确。

在日常处理、食用食品的过程中需注意卫生，生熟案板分开，加工前后洗手，生食熟食不能交叉混用。

超市里采购的蔬菜是6月初新发地的菜，还能吃吗?

目前尚未发现通过食物经消化道感染新冠病毒的证据，蔬菜可以放心食用。

在日常处理、烹饪食品时应注意食品安全，包括食品处理前后彻底洗手、生熟案板分开、食物和水彻底加热煮熟、不吃生食(刺身、沙拉等)、水果需去皮食用，使用洁浄餐具，厨具可采用蒸15分钟的方式消毒。

对于外购的包装类熟食，建议自行加热后再食用。此外，目前正值夏季，蔬菜不容易保存，建议随买随吃，不要大量储存。（人民健康网综合自中国疾控中心、北京青年报）

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