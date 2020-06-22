烹调食物一定要烧熟煮透

北京市近期出现本地新增新冠肺炎病例，引起公众关注。如何对农贸市场进行规范管理？餐饮从业人员如何规范操作？市民如何吃得更健康、更安心？记者日前就此采访了省疾控中心食品安全与评价所副所长、主任医师戴月。

戴月表示，疫情期间农贸市场作为重点场所，加强管理非常重要。“首先是做好环境消毒，坚持通风换气，并加强人员防护，做好体温检测。”农贸市场还要配合市场监督管理局等部门开展专项检查，严厉打击销售活禽和野生动物，严禁食品生产经营者采购、销售不符合动物检疫规定或不符合食品安全标准的畜禽肉与畜禽自加工食品。

此外，餐饮服务单位要建立每日晨检和病假登记制度，从业人员工作时需佩戴一次性医用外科口罩并保持良好的个人卫生习惯。加强烹饪加工管理，严格操作流程，菜品应煮熟烧透。另外相关部门需引导消费者谨慎食用刺身等生食类海鲜，就餐前充分洗手，使用公筷公勺，文明用餐。

戴月建议，食物买回家之后，立即拿出来分别处理，尤其夏季不要在室温下久放。“清洗和分割生鱼肉的案板、刀具、厨具等最好是专用的，要及时清洗和消毒。装过生鱼肉的袋子，及时扔进垃圾桶，不要随手放在桌上、橱柜上。”在加工食品过程中，要注意保护双手，及时洗手。近期尽量不吃进口生鱼片等海鲜，不吃生炒、半熟牛排之类没有经过充分杀菌的食物。食物一定要彻底烧熟煮透。 （王 甜）