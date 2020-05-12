多地开学，孩子返校防疫听听疾控专家建议

据央视网报道，5月11日上午，北京市8万余名初三学生正式返校。云南、海南、江西、安徽等地高校也于近期开始分批错时组织学生返校。在坚持做好常态化疫情防控的同时，各地大中小学陆续迎来“开学季”，沉寂很久的校园将逐渐恢复往日的朗朗书声。开学季如何做好孩子们的防控安全，看看专家的建议：

返校如何保证用餐安全卫生？

上海疾控中心表示，首先，无论以何种方式用餐，大家在餐前餐后均应注意手卫生，有条件的情况下用流动水和皂液充分洗手，也可使用手消毒剂进行清洁消毒。此外，用餐过程中因需取下口罩，要注意双手勿接触口罩外侧，同时注意口罩内侧的清洁，避免污染。用餐结束后，应及时佩戴好口罩。

其次，避免面对面就餐。上海疾控中心表示，对于中小学生，采取分时段用餐、分班级用餐、在教室用餐等分散式供餐用餐原则，用餐时应注意保持距离，尽量避免学生密集用餐带来的风险。

最后，错峰就餐。上海疾控中心表示，对于高校及中职校学生，需要在食堂或前往餐馆用餐，则需要注意以下几点：

1、排队取餐时，应佩戴口罩，保持安全距离；

2、学校采取多种方式避免聚集就餐，包括食堂送餐、统一配餐、错峰用餐等；

3、尽量避免选用凉拌类等即食食品；

4、用餐时，尽量选择室外或靠近门窗等通风区域落座。有条件时尽量单人单桌用餐；联排位置应留有间隔或者设置隔板隔开、同向就座。在教室内用餐的，学生的座位应留出足够间隔。就餐时尽量少交谈。

此外，在疫情期间，为了保障学生的食品安全和身体健康，学生在校期间应尽量避免购买网络送餐服务，遵守学校相关饮食就餐规定，共同守护校园饮食安全。

如何强壮体魄抵御疾病？

一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情让我们感受到“身体强壮”

是多么的重要，返校的孩子们该怎么来强健体魄抵御病毒呢？

北京西城疾控中心表示，人体面对病毒有几大防御卫士。人体中的B淋巴细胞，是人们血液中免疫细胞（就是人们常说的白细胞）的一种。当有病毒或者细菌等入侵者（称之为抗原）进入人体时，B淋巴细胞能识别每一类入侵者，并变大生成针对他们的抗体，紧紧黏住他们，让这些抗原不能进入人体细胞，不能复制。

同时，免疫细胞T淋巴细胞配合发挥作用，他们针对入侵病毒或细菌产生毒素进行摧毁，同时帮助B淋巴细胞生成抗体，黏住更多的细菌或者病毒，里外夹击消灭入侵者。

最后被打败的细菌或者病毒就由“巨噬细胞”来打扫战场，医学上管这个过程叫“吞噬作用”。

要增强这些细胞的防御能力有三招：

第一招，保障睡眠。良好的睡眠可以增加免疫细胞的防御能力；

第二招，快乐的心情。压力过大会让人体分泌较多的可以抑制免疫系统的荷尔蒙，这时细菌、病毒就可以乘虚而入了。

第三招，会吃多动。人们每天吃的食物中的维生素和矿物质是否合适，对我们来说都很关键。缺乏维生素B6会影响我们抗体的产生；维生素A、维生素C、维生素E等可以帮助削弱入侵者的力量，使我们更好地打败它们；

补充足够的硒、锌、铁等矿物质也是可以让免疫细胞战斗力事半功倍的效果。但矿物质的摄入要适度和适时，否则会起反作用的。

如何做好吃动平衡增强免疫力呢？

北京西城疾控中心表示，首先食物多样很重要。B族维生素多在谷物中，特别是粗杂粮中；维生素C就果蔬中多；维生素E干果中含量丰富；而铁在红肉中多见，锌来自海产品等等，所以建议每天吃够12种食物，每周25种以上；

其次，吃动平衡要记牢。淋巴系统作用大家一定知道，让淋巴系统动起来的方法就是肌肉运动，同时运动还可以让你吃的食物更好地消化和吸收，有助于睡眠，因此要保证每周5天及以上的中等强度的运动，坚持每天6000步。

最后，注重饮食卫生，养成良好的用餐习惯，不仅是疫情防控期间的要求，更应成为我们每个人日常的好习惯。

返校这些注意事项要牢记

广东疾控中心表示，返校时做好这些事有助于战疫。

1. 乘坐公共交通工具时，建议全程佩戴口罩。

2. 保持手卫生。接触公共物品、咳嗽手捂后、饭前便后应注意洗手。

3. 旅途中做好健康监测，同时留意身边旅客健康状况，如自身或周边旅客出现可疑症状，应及时报告乘务人员。

4. 出行前带好各类证件，妥善保存票据信息，以配合可能的密切接触者调查。

5. 教职员工、学生返校应每天监测体温和健康状况，身体不适或未解除医学隔离观察人员不要上班、上学。

6. 学校应密切监测学生和教职工的健康状态，做好缺勤、早退、请假记录，如发现可疑症状者，应及时上报，同时配合当地医疗卫生机构做好密切接触者管理和消毒等工作。

7. 学校应加强值班值守，按要求及时报送疫情防控信息。

8. 勤通风。学生公寓、教工办公室、课室等场所应保持每天开窗通风。

9. 注意社交距离。与人交谈时，尽量保持在1米以上距离。

10. 注意咳嗽礼仪。打喷嚏或咳嗽时要用手肘捂住口鼻，并及时洗手。

11. 自我健康监测。如果出现发热、乏力、干咳等现象应及时报告给学校负责健康监测的人员。

12. 学校场所如教室桌椅、图书馆、公共设施、食堂等场所应保持环境整洁，定期通风换气、定期消毒。

13. 加强高频接触物品的消毒，如：电梯按钮、门把手等。

14.可用含有效氯250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，也可采用消毒湿巾进行擦拭。 （人民健康网综合自上海疾控中心微信公众号、北京西城疾控中心微信公众号、广东疾控中心微信公众号）

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