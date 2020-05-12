热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

《防疫课堂》

多地开学，孩子返校防疫听听疾控专家建议

2020年05月12日08:06 来源：人民网-人民健康网

据央视网报道，5月11日上午，北京市8万余名初三学生正式返校。云南、海南、江西、安徽等地高校也于近期开始分批错时组织学生返校。在坚持做好常态化疫情防控的同时，各地大中小学陆续迎来“开学季”，沉寂很久的校园将逐渐恢复往日的朗朗书声。开学季如何做好孩子们的防控安全，看看专家的建议：

返校如何保证用餐安全卫生？

上海疾控中心表示，首先，无论以何种方式用餐，大家在餐前餐后均应注意手卫生，有条件的情况下用流动水和皂液充分洗手，也可使用手消毒剂进行清洁消毒。此外，用餐过程中因需取下口罩，要注意双手勿接触口罩外侧，同时注意口罩内侧的清洁，避免污染。用餐结束后，应及时佩戴好口罩。

其次，避免面对面就餐。上海疾控中心表示，对于中小学生，采取分时段用餐、分班级用餐、在教室用餐等分散式供餐用餐原则，用餐时应注意保持距离，尽量避免学生密集用餐带来的风险。

最后，错峰就餐。上海疾控中心表示，对于高校及中职校学生，需要在食堂或前往餐馆用餐，则需要注意以下几点：

1、排队取餐时，应佩戴口罩，保持安全距离；

2、学校采取多种方式避免聚集就餐，包括食堂送餐、统一配餐、错峰用餐等；

3、尽量避免选用凉拌类等即食食品；

4、用餐时，尽量选择室外或靠近门窗等通风区域落座。有条件时尽量单人单桌用餐；联排位置应留有间隔或者设置隔板隔开、同向就座。在教室内用餐的，学生的座位应留出足够间隔。就餐时尽量少交谈。

此外，在疫情期间，为了保障学生的食品安全和身体健康，学生在校期间应尽量避免购买网络送餐服务，遵守学校相关饮食就餐规定，共同守护校园饮食安全。

如何强壮体魄抵御疾病？

一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情让我们感受到“身体强壮”

是多么的重要，返校的孩子们该怎么来强健体魄抵御病毒呢？

北京西城疾控中心表示，人体面对病毒有几大防御卫士。人体中的B淋巴细胞，是人们血液中免疫细胞（就是人们常说的白细胞）的一种。当有病毒或者细菌等入侵者（称之为抗原）进入人体时，B淋巴细胞能识别每一类入侵者，并变大生成针对他们的抗体，紧紧黏住他们，让这些抗原不能进入人体细胞，不能复制。

同时，免疫细胞T淋巴细胞配合发挥作用，他们针对入侵病毒或细菌产生毒素进行摧毁，同时帮助B淋巴细胞生成抗体，黏住更多的细菌或者病毒，里外夹击消灭入侵者。

最后被打败的细菌或者病毒就由“巨噬细胞”来打扫战场，医学上管这个过程叫“吞噬作用”。

要增强这些细胞的防御能力有三招：

第一招，保障睡眠。良好的睡眠可以增加免疫细胞的防御能力；

第二招，快乐的心情。压力过大会让人体分泌较多的可以抑制免疫系统的荷尔蒙，这时细菌、病毒就可以乘虚而入了。

第三招，会吃多动。人们每天吃的食物中的维生素和矿物质是否合适，对我们来说都很关键。缺乏维生素B6会影响我们抗体的产生；维生素A、维生素C、维生素E等可以帮助削弱入侵者的力量，使我们更好地打败它们；

补充足够的硒、锌、铁等矿物质也是可以让免疫细胞战斗力事半功倍的效果。但矿物质的摄入要适度和适时，否则会起反作用的。

如何做好吃动平衡增强免疫力呢？

北京西城疾控中心表示，首先食物多样很重要。B族维生素多在谷物中，特别是粗杂粮中；维生素C就果蔬中多；维生素E干果中含量丰富；而铁在红肉中多见，锌来自海产品等等，所以建议每天吃够12种食物，每周25种以上；

其次，吃动平衡要记牢。淋巴系统作用大家一定知道，让淋巴系统动起来的方法就是肌肉运动，同时运动还可以让你吃的食物更好地消化和吸收，有助于睡眠，因此要保证每周5天及以上的中等强度的运动，坚持每天6000步。

最后，注重饮食卫生，养成良好的用餐习惯，不仅是疫情防控期间的要求，更应成为我们每个人日常的好习惯。

返校这些注意事项要牢记

广东疾控中心表示，返校时做好这些事有助于战疫。

1. 乘坐公共交通工具时，建议全程佩戴口罩。

2. 保持手卫生。接触公共物品、咳嗽手捂后、饭前便后应注意洗手。

3. 旅途中做好健康监测，同时留意身边旅客健康状况，如自身或周边旅客出现可疑症状，应及时报告乘务人员。

4. 出行前带好各类证件，妥善保存票据信息，以配合可能的密切接触者调查。

5. 教职员工、学生返校应每天监测体温和健康状况，身体不适或未解除医学隔离观察人员不要上班、上学。

6. 学校应密切监测学生和教职工的健康状态，做好缺勤、早退、请假记录，如发现可疑症状者，应及时上报，同时配合当地医疗卫生机构做好密切接触者管理和消毒等工作。

7. 学校应加强值班值守，按要求及时报送疫情防控信息。

8. 勤通风。学生公寓、教工办公室、课室等场所应保持每天开窗通风。

9. 注意社交距离。与人交谈时，尽量保持在1米以上距离。

10. 注意咳嗽礼仪。打喷嚏或咳嗽时要用手肘捂住口鼻，并及时洗手。

11. 自我健康监测。如果出现发热、乏力、干咳等现象应及时报告给学校负责健康监测的人员。

12. 学校场所如教室桌椅、图书馆、公共设施、食堂等场所应保持环境整洁，定期通风换气、定期消毒。

13. 加强高频接触物品的消毒，如：电梯按钮、门把手等。

14.可用含有效氯250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，也可采用消毒湿巾进行擦拭。 （人民健康网综合自上海疾控中心微信公众号、北京西城疾控中心微信公众号、广东疾控中心微信公众号）

防疫课堂

后疫情时代，这些防护环节仍不能少

五月户外活动如何做好健康防护 送你一份“野餐攻略”

后疫情时代，这四种情况不发热也要就诊排查

出入体育健身场地仍需做好防护 不可麻痹大意

节后上班如何做好健康防护 送你一份“带饭攻略”

五一归来防疫不可松 3个叮嘱为战疫加把锁

五一外出归家后，如何做好清洁消毒

五一居家 花式运动让战“疫”健身两不误

五一假日享美食，这些美食助力疫情防控!

五一期间，在外用餐如何做好个人防护？

五一假期逛街购物，这些防疫知识要知道！

五一假期将至，乘坐交通工具防疫指南

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn