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《防疫课堂》

五月户外活动如何做好健康防护 送你一份“野餐攻略”

2020年05月10日08:06 来源：人民网-人民健康网

编者按：又到五月踏青季，在这个阳光明媚，花香四溢的日子里，人们纷纷出游踏青，参加户外活动。虽然疫情防控向好，但我们也不能放松警惕，如何做好健康防护？野餐应该怎么吃？今天，我们就和大家好好聊一聊。

一、适当的户外锻炼可以改善健康状况，提高生活质量。合理适宜的户外锻炼还有助于儿童骨骼的健康发育，兔疫力的增强和心肺功能的健康。

二、广大市民可以根据气候条件，适当地参加一些户外体育锻炼。市民在户外活动过程中，原则上不用佩戴口罩，但应避免与同伴以外的人近距离接触，如需佩戴口罩可参照《新型冠状病毒肺炎流行期间公众佩戴口罩指引》。

三、目前北京市仍处于防控新冠肺炎的II级响应，市民前往体育场所仍应遵守相关部门的规定使用＂北京健康宝＂等手段确认自己的行动规迹、健康状况，获得许可后方可进入体育场所。

四、儿童应在监护人的陪同下外出活动，监护人应注意儿童的个人卫生，如果使用公用玩具和设施应尤其注意手卫生，敦促儿童在游戏过程中不要用手触碰口、眼、鼻。

五、在户外活动时，不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用肘部或纸巾遮住。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于垃圾箱内。

六、户外活动回到家后，要及时清洗双手。

七、外出活动需要乘坐公共交通工具时，请参照《新型冠状病毒感染的肺炎流行期间市内公共交通防控指引》。

小贴士：郊游户外就餐，该吃和不该吃的要记好

郊游在外可以吃什么？

第一，水是必备。纯净水和矿泉水建议作为首选。若是自驾游或是准备进行登山等消耗体力的活动，建议携带能量型饮料或者富含蛋白的奶制品，补充水分的同时也可以维持血糖。

第二，水果助营养。出游时因条件限制，许多人饮食中的蔬菜摄入量都会大大减少，而水果中富含的维生素c、钾等微量元素可以帮助弥补蔬菜摄入减少而造成的营养缺失。

第三，富含蛋白的食物以充饥。鸡蛋、牛肉干、鱼片等富含蛋白质的食品，既可以提高饱腹感而且可以满足人体所需的营养。因此，建议每餐都应备有一种高蛋白的食品。

第四，主食巧搭配。玩得尽兴时，身体的消耗也会大大增加。为了保持身体的机能，主食不仅应吃饱，也应选择松软易消化的食物，如馒头、面条等。

在外就餐应该注意什么？

首先，目前仍处于疫情期间，安全防护一定要做好。除了戴口罩、避开人员密集地区等，开餐之前，一定要做好手部清洁。如果有条件，可以使用洗手液或肥皂,在流动水下按照七步洗手法彻底洗净双手。如果没有条件，可以随身携带手部消毒液，就餐之前使用。

第二，野外的野果子千万不要随意品尝。例如野芋头、毒蘑菇、桐油果等一旦误食，轻则住院，重则有性命安危。

第三，易变质的食物尽量少带，例如熟肉、奶油、汉堡等。五月天气已经逐渐转热，旅行途中，食物封闭在密闭空间中容易发生变质，如果肠胃敏感，极易引起胃肠道消化不良甚至呕吐、腹泻。

第四，外出就餐需“讲究”。一要看餐馆卫生清洁程度、证照是否齐全；二要看食材是否新鲜，尤其是海鲜、豆类这些“高风险”食材，一旦产生异味，千万不要食用。在特殊时期，建议尽量保持一定的社交距离进餐或者避免堂食。

最后，避免暴饮暴食与过量饮酒。饮食上一度放纵不仅会加重肠胃的负担，引起消化不良以及便秘等问题。而暴饮暴食及酗酒极易引起胰液大量分泌致使的急性胰腺炎，表现为突发腹痛、发热、恶心、剧烈呕吐等症状。尤其一些特殊患者人群，为了防止疾病复发，更应保持规律饮食，保证自身安全。（人民健康网综合自北京市疾病预防控制中心、人民网-科普中国）

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(责编：许晓华、李轶群)


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