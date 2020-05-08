出入体育健身场地仍需做好防护 不可麻痹大意

目前，境外疫情仍在持续蔓延，境内个别省份也有零星病例和聚集性疫情发生，外防输入、内防反弹是当前疫情防控的重要任务。在积极有序复工复产复商复市的同时，要防松劲、防漏洞、防反弹，北京疾控中心提醒您：仍不可麻痹大意。

适当的体育运动有利于身心健康，增强身体素质，但参加体育运动锻炼的朋友，在出入体育健身场地时一定要做好防护，将各项防控举措融入日常生活，重点要做好以下几个方面：

一、如乘坐地铁、公交车前往运动场地时应遵循交通管理部门的防控管理要求，特别是乘坐地铁、公交车时要佩戴口罩。

二、前往体育场地应遵守相关部门规定，使用健康宝等方式进行状态验证后进入体育场地。

三、户外运动原则上不用戴口罩，但应避免与他人近距离接触。

四、开放的体育健身场地，应以田径和乒乓球、羽毛球、网球等隔网运动为主，暂不宜组织足球、排球、篮球等团体性身体对抗类的体育运动项目。

五、使用或接触公共体育器材后应保持手卫生，清洗之前不要用手碰触口、鼻、眼睛。

六、运动休息间歇时避免扎堆聊天，应保持安全社交距离，遇有人多场景时，应佩戴口罩。

七、活动结束或回家后要及时冲澡，更换衣服，保持手卫生。

小贴士：

足不出户也能强身健体 跟着健身教练做运动

健身教练国家职业资格认证培训教材主编、国家职业资格指导师级健身教练刘东智介绍在家健身小妙招，让你足不出户也能强身健体，增强免疫力：

在看电视的同时做以下有氧运动，既可锻炼心肺耐力，又会消除运动时的枯燥感。

1、原地小跑，前脚掌着地，双臂屈肘90度随双腿动作协调前后摆动。

2、原地后踢小腿跑，前脚掌着地，小腿后踢，脚跟靠近臀部，双臂屈肘90度随双腿动作协调前后摆动。

3、双腿像跳绳一样小跳，双臂像摇绳一样摇动。

4、双腿像跳绳一样小跳，双臂经体侧上举，再下放。

5、双腿像跳绳一样小跳，双臂直臂向前肩绕环。

6、双腿像跳绳一样小跳，双臂直臂向后肩绕环。

以上每个练习做1至2分钟，6个练习为一个循环，完成2至3个循环。

利用椅子、沙发和床做抗阻运动，锻炼肌肉力量和耐力。

1、借助椅子或沙发做下蹲运动：先坐在椅子或沙发上，然后站起来至膝关节伸直或微屈，再坐下至臀部靠近椅子或沙发，不要完全坐下。站起时呼气，用2至4秒；坐下时吸气，用2至4秒。

2、在床上做俯卧撑或跪姿俯卧撑：两手间距比肩略宽，两脚或两个膝关节支撑。向上撑起至肘关节伸直或微屈，不要过伸，向下还原至胸部靠近床面。向上时呼气，用2至4秒；向下时吸气，用2至4秒。

3、在椅子或沙发上举腿：先坐在椅子或沙发上，双手在臀部两侧撑住椅子或沙发。屈膝屈髋向上抬起双腿靠近胸部，再放下，双脚不要完全落地。向上抬起时呼气，用2至4秒；放下时吸气，用2至4秒。

4、在床上做俯卧挺身：俯卧在床上，上体向上抬起，肚脐以上离开床面，然后还原。向上抬起时呼气，用2至4秒；向下还原时吸气，用2至4秒。

以上每个动作做12至20次，可完成2至3组。

利用椅子做拉伸运动，锻炼身体的柔韧性。

1、屈髋90度体前屈，双臂伸直，双手抓住椅背上沿，背部挺直，向下挺胸拉伸背阔肌、胸大肌。

2、坐在椅子上，左腿伸直，脚跟着地；右腿屈膝，全脚掌着地。体前屈，拉伸伸直腿的后部腘绳肌，再换另一侧拉伸。

3、直立，右手扶住椅背，右腿支撑，左腿屈膝，左手抓住左脚踝，将脚跟触碰或靠近臀部，拉伸大腿前部股四头肌，再换另一侧拉伸。

4、双手扶住椅背，上体略前倾，右腿屈膝在前，左腿在后伸直，脚尖向前，全脚掌着地，弓步拉伸左腿小腿三头肌，再换另一侧拉伸。

以上每个动作静力性拉伸15至30秒，做3至4组。

（资料来源：北京疾控中心、北京日报）

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