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新冠肺炎愈后还会再得吗？听听专家意见

2020年02月10日09:18 来源：人民网-健康时报

　　根据国家卫健委2月9日发布的最新信息，截至2月8日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，累计治愈出院病例2649例。

　　随着新型冠状病毒肺炎治愈人数渐渐增多，我们不禁要问：好了还会再感染吗?

　　据央视新闻官方微博今早更新的信息，中央指导组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖给出了自己的推测：一般两次核酸检测都为阴性，且肺部病变吸收较好的病患才会出院。SARS病毒和新型冠状病毒是85%的同源，抗击非典时测的抗体，能在体内持续6个月。根据这种研究结果推断，病人体内至少在6个月是有抗体的，我觉得病人这6个月以内不会再得此病。

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　　武汉科技大学生命科学与健康学院院长张同存在接受长江日报记者采访时也提及，非典的患者可能出现药物治疗后的副反应，但并没有复发的报道。总体上对新型冠状病毒肺炎康复后的情况，还需要更长期的观察。

　　当然每个人的个体差异很大，抗体留存的时间，对抗病毒的滴度，通俗地理解为浓度，很不一样。一段时间后，这种抗体可能会消失，或者浓度很低，对高强度的病毒可能招架不住。张同存同时表示。

　　武汉市金银潭医院重症医学科主任、省医疗救治专家组副组长吴文娟认为，有抗体也不是百毒不侵。首先抗体存在于一个时间段，再是抗体本身也有一定的量，如果完全没有防护再次接触病人，依然有风险。

(责编：许晓华、李轶群)


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