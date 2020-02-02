国家卫健委:印发不同风险人群防护指南 提出细致的防护建议

人民网北京2月2日电（欧阳易佳）在城市中,交通工具和公共场所人员结构较复杂，针对交通工具和公共场所的防控措施，是否有针对更加细分人群的防护建议？在今日召开的国家卫生健康委新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长王斌表示，为做好不同人群分类指导，近期国家卫生健康委编制印发《新型冠状病毒感染不同风险人群的防护指南》，对不同行业，不同人群，不同场所的人群都有细致的防护措施和建议。

王斌介绍，目前国家卫生健康委将人群分为三类：一是隔离病区医学观察场所的工作人员。承担疑似和确诊病例转运、流行病学调查、标本采集、环境清洁消毒工作人员，有机会接触到疑似患者或者是确诊患者，相对来说感染的风险高一些。

二是和人接触比较多的职业，比如飞机、高铁、公交上司乘人员，出租车司机，商场、超市收银员、导购员，包括交警、地铁、安保人员，因为和人接触频繁，存在感染风险。

三是由于工作生活需要必须出行，特别是需要去到人员比较密集地方，或需乘坐交通工具人员，也存在一定感染风险。

四是普通居家人员，家里无病人，也无居家隔离人员，感染风险相对较低。还有一些特殊情况，如需照顾居家隔离家人，还有社区工作人员，这些人群也应得到关注。

王斌表示，目前对新型冠状病毒感染肺炎认识，主要传播途径在于经呼吸道飞沫传播，接触也可能造成传播。所以针对不同的人群，根据不同生活状态，不同的工作性质，还有居住环境，制定一些不尽相同的防护措施，十分必要。国家卫生健康委编制印发《新型冠状病毒感染不同风险人群的防护指南》，正是针对不同行业，不同人群，不同场所的人群，提出细致的防护措施和建议。