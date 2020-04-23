中国疾控中心：不推荐大规模聚餐 就餐前需预约做好错峰用餐

人民网北京4月23日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控的科学知识普及举行发布会，会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，不推荐大规模聚餐，建议普通就餐选择卫生条件好的餐厅，就餐前做好预约，错峰用餐避免拥挤。

针对目前疫情防控期，消费者是否可以去餐厅堂食和如何防护问题，冯录召表示，当前，仍然不推荐大规模聚餐，也不建议携带没有自理能力的婴幼儿进行堂食。

“建议普通就餐选择卫生条件好的餐厅，就餐前做好预约，做到错峰用餐避免拥挤。”冯录召说，近距离接触和聚集存在感染风险，进入餐厅前要配合工作人员做好体温测量、登记，如有发热症状不应进入餐厅。

冯录召表示，在餐厅期间，需尽量减少接触公共设施，做好手卫生，饭前、入厕后洗手，用餐过程中尽量与他人保持人际距离，注意咳嗽礼仪。多人共同用餐时，推荐使用公筷和公勺，减少接触传播机会，降低感染风险。