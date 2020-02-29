临床表现不典型感冒傻傻分不清？区别新冠肺炎当心四个“坑”

编者按：目前新冠肺炎还在流行，但对新冠肺炎的一些特殊情况不免还有疑问，如有的病人没有发烧却也得了肺炎，有的发热咳嗽却并没中招，到底应该怎么区分呢？今天，人民健康为您梳理一下新冠肺炎容易给普通人挖的“坑”，大家做好防护别中招。

挖坑1：发热咳嗽可能是感冒、流感非新冠

最近公众一遇发热咳嗽就不免惊慌，不会得新冠肺炎了吧？

《新冠肺炎健康教育手册》指出，新冠肺炎与感冒、流感三者的病原体不同，新型冠状病毒感染的肺炎的症状与普通感冒和流感存在一定的差别。

普通感冒主要是鼻塞、流涕、打喷嚏等上呼吸道症状，无明显发热、乏力、头痛、关节痛、周身不适、食欲不振等症状，一般上呼吸道症状较重，但全身表现较轻。

流感是由流感病毒感染引起的呼吸道传染病，发病急，会出现高热、咽喉痛、头痛、肌肉酸痛、乏力、食欲下降等症状。

新冠肺炎的主要症状是发热、乏力、干咳，少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻等症状，部分患者仅表现为低热、轻微乏力等，无肺炎表现，诊断还需要结合流行病学史和实验室检测结果。

挖坑2：感染新冠病毒或无症状

在2月14日国新办举行的新闻发布会上，国家卫生健康委副主任曾益表示，关于新型冠状病毒无症状感染者，我们一般是指没有临床症状，就是没有发烧、咳嗽这样一些临床症状，但是呼吸道等标本病原学检测又是阳性的这些人，我们称之为无症状感染者。

这些人主要发现的来源一是新冠肺炎病例的密切接触者医学观察期间的主动检测；二是聚集性疫情的调查中开展的一些主动检测；三是新冠肺炎病例的传染源追踪过程中，对暴露人群的主动检测；四是部分有新冠肺炎病例持续传播地区的旅行史和居住史人员的主动检测。

挖坑3：老人得新冠临床不典型

中南大学湘雅医院国家老年疾病临床医学研究中心专家王丽静表示，该病老人的临床表现不太“典型”，亟须提醒大家注意科学防控老年人新型冠状病毒肺炎的发生。

随着年龄增长，老人诸多免疫功能都会有所降低，如巨噬细胞、NK细胞、中性粒细胞等免疫细胞功能，都存在下降趋势。与此同时，不少老人还有着多病共存一身的现象，如慢性阻塞性肺疾病（COPD）、糖尿病、心血管疾病等。这些老人成为新型冠状病毒易感者、甚至出现危重症病例。

王静丽表示，新型冠状病毒肺炎以发热为主要表现，可合并轻度干咳、乏力、呼吸不顺畅、腹泻等症状，流涕、咳痰等其他症状较为少见。但是很多老年人起病时，可能并不伴有发热症状，可能表现为乏力、胸闷或消化道症状等临床症状。也就是说，老年患者临床表现更不典型，个别患者甚至可能以谵妄、意识障碍等症状为首发或早发症状，让人防不胜防。

要加强对老人中“特殊人群”的重点保护，如对患有COPD、支气管哮喘、支气管扩张等肺部慢性基础疾病的患者加以重视。家属应密切关注家里的老人是否有呼吸道症状变化，注意监测老人的体温，对长期家庭氧疗的老人，还要关注监测其血氧饱和度等。

老年人首先是要尽量减少外出，避免各种聚会，打牌、下棋和跳广场舞这类活动应暂停；远离咳嗽和发热的人群；同时，在不受凉的同时尽量保持房间良好的通风。外出一定要戴口罩，特别是乘电梯、坐公交，戴口罩时要把鼻梁夹子按好，保持口罩很好的密闭性。再就是要勤洗手，尤其是外出回来之后，或收了快递之后。

家人要多关注老年人的日常生活，没有住在一起的家庭，要保持与老人之间的通讯畅通，帮助他们准备好口罩和体温计、常用药等必备品。

基于老年人患病临床表现不典型的特性，只要老人出现疑似症状，如发热、咳嗽、咳痰、呼吸困难，甚至仅仅是乏力和纳差，就要及时佩戴好口罩前往就近的综合性医疗机构发热门诊就医。合并多种疾病的老年人到医院就诊前，还应该预先写好既往慢性疾病诊断情况和所有用药（包括保健品），最好携带既往病历前往医院。

挖坑4：病毒潜伏期有长有短，别掉以轻心

国家卫生健康委发布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》对潜伏期的表述为1天～14天，这是对潜伏期范围的估算值，鉴于当前疫情防控形势，在实际隔离措施中，保险起见，采取了14天的极大值。

南方医科大学三级生物安全实验室主任赵卫表示，潜伏期指的是易感人群从感染到发病的时间。因为具体是什么时间感染的很难精确知道，所以一般以接触患者或到疫区的时间为最可能感染的时间，发病日期与感染日期的时间差就称为潜伏期。

“潜伏期长短和初始进入感染者体内的病毒数量和感染者的体质有关。一般初始进入的病毒量越大，发病的速度就越快，潜伏期就相对较短。”赵卫说，而体质的问题就比较复杂，不能一概而论，比如，有些人因为免疫力过强，当病毒进入体内后，免疫分子很快响应，对病毒感染的宿主细胞进行过度攻击，从而引起超敏反应，造成肺部细胞被自身免疫力杀死，进而引发肺炎等严重症状，并可能继发感染其他的微生物等。

潜伏期长短与病人本身体质有关，有些人耐受性很好，而一些人则比较“娇气”，稍微有点不舒服就能明显感知到，这种主观性的东西很难去评估。而且，病毒进入人体内，没有显示出外在症状，这到底是属于潜伏期还是无症状感染，目前是很难区分的，还需要进一步研究。

“但需要说明的是，在潜伏期，病毒进入体内，没有引起免疫系统的反应，而且也没有症状，但同样不可忽视，因为体内有病毒，就存在传染性。”赵卫说。

防护新冠小贴士

减少外出。尽量不出门，如必须外出应戴口罩。

正确洗手。洗手“节点”包括：咳嗽和打喷嚏后；制备食品前后；饭前、便后；手脏时；处理动物或动物排泄物后。洗手可使用肥皂和水，或者含酒精的洗手液洗手。

个人卫生勤防护。在咳嗽或打喷嚏时，用纸巾或者手臂弯遮挡口鼻，随后及时洗手，将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，防止病菌传播；避免与有呼吸道症状（如发热、咳嗽或打喷嚏等）的人密切接触；居室多通风换气；居住环境及时清洁、消毒。

饮食营养要均衡。保证营养，适量高蛋白饮食，多吃蔬菜水果，不要食用野生动物及已患病的动物及其制品。要从正规渠道购买冰鲜禽肉，食用禽肉蛋奶时要充分煮熟。

有效灭活病毒。如有疑似患者，居住过的环境一定要进行清洁、消毒。新型冠状病毒对热敏感，56℃持续30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。（人民健康综合自《新冠肺炎健康教育手册》、健康报网、科技日报、羊城晚报）

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