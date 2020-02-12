蔬菜水果会附着新冠病毒吗？外出购物注意六大要点

不少网民关心，农产品在运输、售卖等过程中是否有附着新冠肺炎病毒的可能？农产品买回家后应该如何处理才能放心食用？

中国疾病预防控制中心研究员冯录召表示，病毒通过飞沫、直接接触等方式污染到蔬菜、肉和水果的几率很低。蔬菜、肉、水果买回家后先用流水清洗。有人说是不是多放几天比较安全，我们建议新鲜蔬菜、水果不要放置太久再吃，暂时不食用的肉类要冷藏、冷冻，因为如果放置时间过长，可能变质滋生大量细菌，吃了之后反倒对身体不好。记得不要生食，蔬菜、肉类应炒熟吃，水果的话尽量削皮，处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开。病毒在温度56℃状态下30分钟就能被杀死，而炒菜等温度能达到100℃甚至更高。也要提醒大家，处理过后还是注意及时洗手。目前新型冠状病毒是否经粪-口途径（消化道）传播，虽尚待进一步明确，但通过将食物洗净煮熟，“饭前便后”洗手等方法可预防病毒经消化道传播。

外出买菜购物六大要点，教你科学防护！

1、为了降低感染的风险，请您尽量减少外出活动，减少到人员聚集的公共场所，外出时请您记得戴好口罩。

2、乘坐厢式电梯时，请您戴好口罩，不要到处乱摸乱碰。

3、进入公共场所前请您戴好口罩，自觉配合管理人员进行体温测试，尽量乘坐斜梯，避免乘坐厢式电梯。

4、购买东西时，要注意保持手部卫生，尽量减少接触公共场所的公共部位或物品，不要用手接触口罩和眼睛、打喷嚏或者咳嗽时，要用纸巾、口罩或手肘遮住口鼻。

5、在公共场所尽量与其他人保持一定距离。

6、外出回家后要先摘下口罩然后用流动水洗手，要记得用洗手液或者肥皂，最后用干毛巾或一次性的干纸巾擦干双手。（人民健康网综合自健康中国微信公众号、北京市疾病预防控制中心公众号）

☆防疫课堂☆

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