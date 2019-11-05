中国心脏猝死防治救中心体系建设蓝皮书发布

2019年11月2日，第五届中原心肺复苏高峰论坛上，举行了中国首部心脏猝死防治救中心体系建设与中华精准健康传播蓝皮书发布仪式。来自全国各地的专家学者与中国心肺复苏培训2.0版的导师们汇聚一堂，共同见证了首家心脏猝死防治救中心与精准健康传播中心“双心”以及平安健康驿站落户郑州人民医院。

据中国心脏猝死防治救中心联盟主席金大鹏会长介绍，我国每年心源性猝死导致的死亡人数高达54万人，且日渐增长的严峻形势，如何走出我国心肺复苏普及率、急救设备配备率、心搏骤停抢救成功率均低于发达国家的“三低”窘境，通过运用智能信息技术，将个人、家庭、社会相联接，打造防治救为一体的生存环心肺脑复苏民生系统，是新时代赋予中国心脏猝死防治救中心联盟的首要任务。

中国心脏猝死防治救中心联盟执行主席、解放军总医院第三医学中心急诊科主任王立祥教授就中国心脏猝死防治救中心生存环、生存结、生存体的建设方案作了简要报告。该方案具体实施两个“555”，一是院内搭建内、外、妇、儿、全科心脏猝死防治救单元（5分钟安心黄金圈、5处安心生命站点、5安心防治救单元），二是院外搭建个人、家庭、团体、社区、政府心脏猝死防治救网络（5公里安心生活区、50个安心健康站、50万安心受益人），达到了上防”未心”心搏骤停 (高危因素)、中治”欲心” 心搏骤停(高危病症)、下救”已心” 心搏骤停(高危类型)的目的。

中华医学会科学普及分会候任主委、湖南省卫健委副主任祝益民教授就《复苏从现场着手》强调了心脏猝死防治救中心培训第一目击者的重要性。国家应急管理部紧急救援促进中心高玉成副主任就自然灾害与人为灾害出现的心搏骤停紧急救援，建立心脏猝死防治救中心体系很有必要。作为首家心脏猝死防治救中心与精准健康传播中心“双心”以及平安健康驿站落户地点的郑州人民医院院长郝义彬教授表示：将认真履行“双心”使命，打造平时呵护心、适时监测心、急时救护心的百姓安心医院，让《生命瞬间》豫剧续写《朝阳沟》新时代生命健康心华章。