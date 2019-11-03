常见4种健康睡姿 仰卧时身体最放松

充足的睡眠能改善整体健康，提升幸福感，使人远离多种健康隐患。它有助于维持体重，提高大脑功能，减轻压力和炎症，降低患抑郁症的风险，促进心脏健康。有研究表明，每晚睡眠时间少于6~7小时者患上多种慢性疾病的风险也高。近日，美国《医学日报》撰文表示，睡眠时间并不是影响身体健康的唯一因素，睡觉的姿势也不可小觑。睡姿不对，不但让人过早地长出皱纹，还可能导致睡眠呼吸暂停、烧心、血液循环功能受损、肚子痛、背颈疼痛、头痛、肌肉痉挛。常见的4种睡姿会为健康带来如下影响。

1.仰卧。据统计，只有8%的人采用了这种睡姿。美国国家睡眠基金会认为，对大多数人来说，仰卧是最好和最健康的选择。它能让人把头、颈部和脊柱保持在一条中线上，不会扭曲、歪斜，有助于身体在夜间得到充分休息。另外，仰卧也能减轻身体压力，避免胃酸反流。然而，睡眠呼吸暂停患者不宜采取这种睡姿。因为仰卧时咽喉部放松，舌头后坠，可能阻塞呼吸道，对于睡眠中呼吸困难的人来说很危险。

2.侧卧。侧卧是睡眠呼吸暂停患者的最佳选择。建议选择右侧位睡眠，这样不会压迫心脏。侧卧时需确保枕头能给肩膀足够的支撑。枕头过低，头部会向下倾斜；枕头过高，颈部会被拉伸。为了让侧卧更舒适，并尽可能减少对身体的压力，建议找一个枕头夹在两膝之间，保持腿臀之间的适当距离，更有利于放松腰背部。须注意的是，因为侧脸长期压在枕头上，可能会加深法令纹。

3.俯卧。多数人应当避免采用这种睡姿。它会引起呼吸不畅，背部和颈部疼痛，压迫内脏，并使肌肉和关节承受巨大压力。早上醒来时，身体可能会感觉麻木、刺痛。尤其是对于无法自行翻身的婴幼儿，俯卧易引起窒息。

4.蜷着身体睡觉。这是最常见的睡姿。美国国家睡眠基金会调查发现，有41%的成年人经常蜷缩着身体睡觉。孕妇和打鼾者尤其适宜采用这种睡姿。它能提供更好的血液循环，防止子宫压迫肝脏。但是，建议关节炎患者在晚上睡觉时把身体伸展开。（蔡利超 编译）