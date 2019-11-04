我科学家给出定论 胰腺癌恶变“元凶”被发现
胰腺癌是一种具有高度恶性的消化系统肿瘤，确诊胰腺癌的患者5年生存率往往不到8%。复旦大学附属肿瘤医院虞先濬教授团队探索发现，胰腺癌细胞中一种调节细胞内糖酵解的生物分子——磷酸甘油酸激酶PGK1，能够参与抑癌基因Smad4表达阴性的胰腺癌的代谢过程，进而支持这种胰腺癌亚群的增殖及侵袭转移等恶性特征。近日，这项突破性研究在线发表在国际胃肠病学著名杂志《胃肠病》。
虞先濬解释说，基因调控人体细胞的正常生长。而胰腺癌的发生，始于胰腺细胞内的基因改变。在临床上，约有60%的胰腺癌患者存在抑癌基因Smad4缺失突变。
那么，抑癌基因Smad4到底是如何影响胰腺癌的进展呢？医学界一直未能有定论。虞先濬研究团队利用美国“癌症基因图谱”数据库和上海市/复旦大学胰腺肿瘤研究所数据库，探索发现在胰腺癌细胞中，糖酵解激酶PGK1作为抑癌基因Smad4下游的靶基因，可以参与调控Smad4阴性胰腺癌的代谢重塑过程，进而支持不同的恶性生物学行为。
研究团队首先证明了抑癌基因Smad4在胰腺癌细胞中的代谢调控作用，进一步通过生物芯片及代谢组学等方法，筛选出糖酵解激酶PGK1的调节作用很可能受抑癌基因Smad4的影响。同时发现抑癌基因Smad4确实可以有效抑制糖酵解激酶PGK1的作用，从而实现其对胰腺癌细胞代谢重塑的重要调节作用。
此外，研究团队还发现，这类胰腺癌细胞内的糖酵解激酶PGK1进入细胞核之后，可以参与调控基因的转录，进而诱导胰腺癌细胞的侵袭转移能力；另一方面，没有进入细胞核而保留在细胞浆中的糖酵解激酶PGK1，为支持肿瘤细胞的增殖提供能量。
“基于一系列研究，临床医生根据抑癌基因Smad4的表达及糖酵解激酶PGK1在癌细胞中发挥的作用，可以预测胰腺癌的发展模式及代谢特征，发现胰腺癌恶变‘元凶’。”虞先濬表示。
（王广兆 记者王春）
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