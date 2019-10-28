入冬前先给脏器洗个澡 冬季养生从"不"始

编者按：“秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜”。深秋时节，全国大部分地区都迎来了明显的降温过程。经历了夏天和夏秋之交的闷热天气，我们的身体通常会聚积不少湿热之邪，这些“毒素”潜藏于体内便会埋下祸根，使冬季变得容易生病。因此，趁着还未入冬，给身体来一次大清洗，驱除体内毒素，守住正气，为冬季储备能量。

入冬前先给脏器洗个澡

清肺。进入深秋，雾霾天气“重装上阵”，肺脏首当其冲面临考验。在秋高气爽的季节里多做深呼吸，不仅能增加肺活量，增强肺功能，还可将肺部污浊之气排出。人在每次呼吸时，肺内都会有残余的废气无法排出，而这些废气“毒素”只需几个深呼吸，便能排出体外。每日凌晨3~5点是肺脏的排毒时间，哮喘咳嗽等疾病此时容易发作或加重。为防止出现“关门留寇”的情况，我们不应一咳嗽就服用止咳药，以免抑制肺部浊气的迅速排出。正确的做法是，通过主动咳嗽、咳痰来将“毒素”排出，但患有高血压病、肺大泡、严重心脏疾病的病人不要主动咳嗽，以免出现意外。同时，为了让我们的肺更加清爽，平时大家应适量运动，让汗液带走肺内的毒素。洗热水浴、泡温泉也可起到出汗的效果，沐浴前可在水中加一些生姜和薄荷精油，这样能使汗液分泌得更畅快。不宜进行上述活动的老年人，可用拇指和食指用力按压合谷穴，来帮助肺脏排毒。

清肠胃。秋季天气干燥，加之现代人嗜酒、嗜食辛辣食物，极易形成胃火，表现为口干口臭、牙龈肿痛、便秘等。清胃火，给大家提供一个日常简便易行的方法——喝萝卜汁。中医认为，萝卜性味辛、甘、凉，归肺、胃经，有胃火者可榨汁饮用。此外，天气渐凉，人们运动量减少，肠蠕动减缓，容易发生便秘。中医认为，宿便不能及时排出，肠内集聚的毒素会透过肠黏膜进入人体，带来健康隐患。建议便秘者可以多食用猕猴桃、火龙果、香蕉等润肠通便的水果，以及含有高纤维素的蔬菜和主食，如菠菜、南瓜、油菜、红薯等，也可以自己在家熬制五谷杂粮粥，早晚温服。

清肝。秋季燥邪偏盛，人们常常会表现出心情烦躁易怒、口腔溃疡、口干、尿黄等症状，这是肝火旺的表现。秋季清肝火，建议服用代茶饮，平日可用金银花、合欢花、菊花、玫瑰花泡水喝。同时要注意控制自己的情绪，通过自我调节清肝火：遇事要保持平和的心态，用宽容之心待人接物；形成良好的生活起居习惯，晚上11点到凌晨1点是肝脏的工作时间，11点前最好上床睡觉，不要熬夜；饮食均衡，多吃新鲜蔬果，少吃辛辣等容易上火的食物；进行户外运动，太极、八段锦等传统运动对于舒缓心情、清肝火具有很好的作用。此外，也可以通过“刮肝经”的方法来排肝毒。具体方法是：用掌根从内侧大腿根部推至膝盖处，或握拳用四指的关节向下推，每次推300下。如果觉得皮肤疼痛，推摩前可涂些润肤油。

清肾。秋季湿热之邪易伤及肾阴，使得肾脏蒸腾气化功能失职，湿邪无法祛除，致水液聚积，表现为眼睑、四肢水肿，下肢浮肿尤甚。秋季养肾，要从脚做起，因为肾经起于足底，而足部极易受寒气侵袭。因此，深秋开始，要注重足部保暖，睡觉时不要把脚露出被外，不要赤脚在冰凉的地板上或潮湿的地方行走。足底有许多穴位，如涌泉穴，睡前可以多按揉几下。此外，由于肾脏和膀胱互为表里，湿热之邪还会通过肾脏下注到膀胱，出现“淋症”（即西医的尿路感染），表现为尿频、尿急、尿痛等症状。所以，这个季节，建议大家多饮水、勤排尿，促进湿热排出。如果湿热之邪已经伤及肾阴，可在饮食中配以利尿消肿的中药，比如茯苓、白术、赤小豆等。

冬季养生从“不”开始

不妄补

很多人认为冬季是一个进补的黄金季节，在冬季到来时各种补品大量食用，也有不少商家为了迎合消费者的需求推出了各种“套餐”“搭档”。其实冬季适当进补就行，冬季主要在于闭藏，不是外泄。过量进补反而会导致身体平衡被打破而形成病态，尤其是过量使用补阳、补气之品反而导致体内精气的外泄，造成“冬不藏精”。所以冬季应该适当进补，不可妄补，尤其是人参、鹿茸等这样的补气、补阳“利器”更应慎重。

不妄吃

冬季天寒地冻，吃上一顿麻辣火锅，出上一身汗，好多人会感到很舒服，殊不知这是在耗散人体的阳气。在冬季应该以补养阴精为主，切不可妄用大热之品。当然在冬季更不能吃一些寒凉之品，以免损伤脾阳，影响脾胃运化，破坏消化系统。总之，在冬季应以平和而滋润的饮食为主，如多喝一些粥类，适当放一些大枣、枸杞子、桂圆、银耳、百合，酌加少量生姜，可以补而不腻，润而不燥，为冬季进补之佳品。禁忌大量大热之品如羊肉、辣椒等，大量大寒之品如水果、冰激凌等。

不妄喝

在冬季很多人都喜欢喝点白酒暖暖身，其实适量饮酒是有益健康的，可以温通血脉、祛风散寒，产后常用方生化汤就是以白酒煎服。但是白酒毕竟属于温热之品，过度饮用会耗散人体阳气，另外过量饮酒还会生湿生痰，令人痰多、眩晕以及精神不振。现在好多年轻人喜欢喝饮料，这些饮料含有大量的糖类容易导致发胖，在冬季，过多饮用饮料会损伤脾阳，导致消化不良。同时有些饮料还含有大量气体，饮后容易导致腹胀。故在冬季不可过量饮用白酒，不可多喝寒凉饮料。其实红酒作为最天然的健康饮品，具有美容养颜之功，可作为冬季养生佳品。另外红茶味甘，性温，善蓄阳气、生热暖腹，可以增强人体对寒冷的抗御能力，还具有祛油腻、开胃口、提神之功，非常适合冬季饮用。

不妄作劳

冬季不应该熬夜，要早睡晚起，保证充足的睡眠时间，以利阳气潜藏，阴精积蓄。冬气之应，养藏之道，在冬季锻炼身体应当适当，不能像其他季节一样挥汗如雨，微微出汗即可；在冬季应该适当减少洗澡的次数，更不能长时间泡热水澡，经常洗桑拿，以免耗散人体阳气；同时在冬季应该注意节制房事，调养生息，使精气藏。

总之冬季养生应遵循一个“藏”字，养精蓄锐，为来年春季的“春生”做好充足的准备。

冬季养生 藏肾护阳平安过冬

早睡晚起，藏肾固阳

中医养生家认为，肾属水，开窍于耳和二阴，“其味为咸，其华在头发，其液为唾”，功能为藏精，主人体的生长、发育、生殖和水液代谢。

冬天，肾脏像水一样开始潜藏、凝滞，人体阳气内收，精气固藏，所以毛发黑润、牙齿坚固，腰背挺直，反应敏捷，耳聪目明。若封藏不固，精气就会流失，出现发枯齿摇、耳目失聪、喘息咳嗽、腰膝酸软、二便失常等不良现象。

顺从自然界的规律，人才能不干扰自身潜伏的阳气。冬季，天黑得早、亮得晚，就应该提早入睡、等到日光较为充足时再起床。青年人可以从深秋开始，坚持用冷水洗脸，增强身体的抗寒能力。老年人要避免在大寒、大风、雾露中锻炼，避免受寒，谨防心血管疾病发生。

冬季进补，因人而异

冬至后，阴气开始消退，阳气开始回升，在闭藏中含有活泼的生机。趁此时进补，药力易于积蓄并发挥效能，是调养虚弱病症的最好时机。

冬季进补的方法有两大类：一类是食补，一类是药补。阳气虚弱、气血不足的老人及身体虚弱的病人，推荐用食物补益，如羊肉性温热，可温补强壮；鸡肉偏甘温，可温中益气、补精填髓；牛骨髓、蛤蟆油（别称雪蛤膏）等，则有壮阳的作用。

阴虚的人，常表现为咽干舌燥、心烦易怒、失眠多梦、头晕耳鸣等，可以吃鹅肉、鸭肉进补。鹅肉性味甘平，鲜嫩松软，清香不腻，有“利五脏，解五脏热，止消渴”的作用。鹅肉炖萝卜可大顺肺气，止咳、化痰、平喘，所以自古就流传着“喝鹅汤、吃鹅肉，一年四季不咳嗽”的谚语。鸭肉性甘寒，有益阴养胃、补肾、消肿和止咳化痰的作用，同海带炖食，能软化血管、降低血压；和竹笋炖食，可辅助治疗老年人的痔疮。此外，鳖、龟、藕、木耳等，也是阴虚老人冬季进补的有益食品。

一般身体虚弱者，在条件许可的情况下，可加服一些瘦猪肉、牛肉，以及牛奶、鸡蛋、豆浆、红枣等，有扶正祛邪之功。但像鱼翅、海参、燕窝等补品，价格昂贵，从营养角度来讲，未必与其身价相称，因此不要盲目迷信而进补。

勤练功法补肾气

勤锻炼、多练功，可以帮助养阳气、固肾气。黄政德推荐了一些配合季节、时令的养生功法，如节气导引法和以下三种功法。

1.六气治肾法。

练功法：每日清晨洗漱完毕，于静室内闭目静坐，先叩齿36遍，然后用舌在口中搅动，待口中津液盈满，含漱数遍，分3次咽下，并送至丹田。稍停片刻，用鼻缓缓吸气，舌舔上腭；然后口微张，徐徐吐气，并发“吹”的声音，以耳听不见为度。如此反复30遍。

功效：预防、缓解、治疗肾虚所致的腰痛、膝冷、耳鸣、口舌生疮、皮肤四肢麻木无知觉等病症。

2.肾脏导引法。

练功法：盘坐，两手从胸前上抬至头顶，手心向上，手指向后，先向左转腰45度，稍待几秒后身体复正；然后，左手下降放置左膝上，右手挽住左手的肘关节。如此左右各10遍。再起身，身体略向前倾，以左脚为重心，右脚前踩、后踏数十次；再以右脚为重心，左脚前踩、后踏数十次。

功效：有祛除、防止腰肾风邪积聚的作用，对治疗腰间疼痛、活动不便有效。

3.按摩补肾功。

练功法：早晨醒后，披衣盘坐床上，将双手放在左右腰部肾区，按摩36次；再按摩左右脚心的涌泉穴36次；然后两手掌搓热，按摩面部36次，轻揉眼36次。

功效：防治头晕、腰膝酸软、腰痛、双下肢浮肿等病症，有养颜、明目的作用。（人民健康网综合自中国中医药报、生命时报）

☆推荐阅读☆

一年补透透，不如补霜降！霜降后如何养生

一个橘子等于5味药！秋季这样吃橘子不上火

切辣椒辣手、切洋葱流泪咋整?“攻略”在此

老人养生记住4个黄金时段 动动脚趾也能保健

百会太冲、内关委中 都是养生“神助攻”

香菇、金针菇、平菇！秋季吃蘑菇有啥讲究

气味合和助长寿 用四气五味来防病养生

秋季皮肤干燥怎么办？推荐5碗润肤养颜药膳