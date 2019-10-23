【吃货指南】
一个橘子等于5味药！秋季这样吃橘子不上火
编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。
浑身都是宝！一个橘子=五味“药”
别看橘子个头不大，但它浑身都是宝，橘皮、橘络、橘核、橘肉均是“天然药物”。
橘皮清新口气。新鲜的橘皮中含有大量的维生素C和香精油，具有理气化痰、健脾和胃等功能。将其咀嚼后吐掉残渣，重复数次，对去除口腔异味比较有效。橘皮泡茶，味道清香，还能通气提神。
陈皮有助消化。陈皮是晒干的橘子皮，而且越陈越好。陈皮味辛、苦，性温，归脾、胃，功效健脾开胃，主治消化不良。陈皮可以和大米一起熬粥，或者用来炖汤。
橘络保护血管。橘子里白色网状的丝络，叫“橘络”，因为其中含有一种名为“芦丁”的营养素，所以有苦味。但这种物质能使人的血管保持正常的弹性和密度，减少血管壁的脆性和渗透性，防止脑溢血的发生。橘络可以直接吃，也可用来泡水喝。
橘核缓解痛经。橘核有理气、温胃、止痛的作用，既能驱寒，又能止痛，因此有助女性缓解痛经。建议用橘核沏茶，一般用3~5克；如果疼得厉害，可以用到10克。
橘肉生津止渴。橘肉含水量高，能生津止渴。现代研究证明，橘子富含维生素C、胡萝卜素、叶酸等营养成分，并且还含有抗氧化、抗癌、抗过敏成分，能减少冠心病、中风及高血压的发病率。
妙招！这样吃橘子不上火
橘子吃多了容易上火，出现口舌生疮、口干舌燥、喉咙干痛和大便干结等症状。那么如何能既享受美味，又不上火呢？
热橘子就是理想选择。首先将1—2个橘子洗干净，在40℃—50℃温水中浸泡约1分钟。然后将橘子擦干至表皮完全无水分，放入微波炉内，热1—2分钟至微焦。这样橘子皮中的挥发油、橙皮甙、B族维生素、维生素C等，就可以渗透到橘子里去，既达到了美容的效果，又不会上火。
吃橘子有四大好处：护心血管、抗衰老……
缓解便秘。秋天丰收的橘子当中含有丰富的膳食纤维和维生素，对缓解消化具有一定的功效。除此之外，橘子当中的含水量还非常的高，对缓解人体秋燥也是很有效果的。
保护心血管。秋天到，也是心血管疾病的高发季节。而根据研究表明，柑橘具有能够降低动脉血管当中的胆固醇作用，秋天适当食用，能够降低冠心病、动脉硬化的疾病出现。
美容抗衰老。黑色素是女人的天敌，也是造成衰老的元凶。而橘子当中不仅有丰富的维生素C成分，起到美白效果。同时，橘子还能抑制黑色素的形成，减缓皮肤衰老的速度。
开胃。秋天易感伤，心情不好，食欲也跟着“丢失”了。而橘子当中含有大量的柠檬酸成分，口感酸甜，不仅能起到生津止渴的作用，还有开胃消食的功效。对于秋季促进肠胃消化，增加食欲实在是好极了。
橘子吃多了，当心变成“小黄人”
橘子里含丰富的胡萝卜素，然而短期内摄入太多会积存在体内肝脏无法完全分解，使正常皮肤呈现黄色，临床上称胡萝卜素血症。黄染多见于如颜面、鼻翼、鼻唇沟、口周等。遇到这种情况，只要停止摄入含有大量胡萝卜素的食物，皮肤会慢慢恢复正常。
小知识：橘子的食用禁忌
1.不宜多吃(每天食用1-3个为佳)
2.胃酸多空腹不能食用(会肠胃消化造成负担)
3.不能与牛奶共同食用(会引起腹痛、腹胀、腹泻等情况)
橘子的选购小窍门
1.橘子也分公母(看橘子的肚脐，只有一个小点的是公橘子，一个小环的，就是母橘子了。母橘子比较甜)
2.看颜色(绿的偏酸，桔黄色酸甜适中，颜色太深已经快腐烂不要)
3.看形状(扁平的比瘦高的好)
4.看桔皮(皮厚粗糙压秤还不甜，表皮平滑比较甜)
5.看弹性(软的，而且尚有韧性，橘子就好吃，太硬太软的，不是没熟就是熟过头了)
（人民健康网综合自生命时报、健康时报、家庭医生在线）
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