切辣椒辣手、切洋葱流泪咋整?“攻略”在此

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

切洋葱不流泪的妙招

1.把洋葱放在冷冻层，冻个15分钟再切。冷冻不会破坏洋葱味道，又可以减少刺激物质的产生。

2.在通风的地方切洋葱，比如搬一台电风扇直吹，或是把抽油烟机打开，尽量减少接触洋葱的刺激气体。也可以在密闭的容器里面切洋葱。

3.切洋葱前先放在烤箱中加热，把蒜胺酸酶酵素破坏掉。

4.戴上隐形眼镜，阻隔角膜与SPSO酸物质的接触。也有人会戴上泳镜，不过会影响视线，切洋葱的时候就要小心一些了。

5.切洋葱之前点一根蜡烛，这样切洋葱的时候挥发的物质会被吸到火焰那里而不是刺激到眼睛与鼻黏膜。

切辣椒辣手怎么办

做菜时，切辣椒后手也会被辣到，人们通常第一反应是冷水泡，但也没缓解多少，到底该怎么办呢？

1.酒精擦涂。辣椒碱可以溶解在酒精中，但是很难溶于水。所以如果切辣椒的时候辣到手了，可以取家里的酒或者白醋反复涂抹在患处，之后再用冷水冲掉。

2.牙膏涂抹。用含冰爽因子的牙膏抹在患处，被辣到手后，皮肤会有灼热感，牙膏含有二氧化硅，温度比较低，可以抑制灼热感，辅助消除红肿。

3.涂清凉油。清凉油有清凉散热、止痒止痛的功效。在患处红肿，但没有破皮的情况下，可以尝试涂抹清凉油缓解手辣的感觉。涂抹之后，灼热辣手的感觉会立即消失，见效比较明显。

茶叶受潮妙招处理

受潮的茶叶，很多人习惯用日晒法，但阳光中的紫外线会破坏茶叶中的各种成分，影响茶叶的色、香、味。怎么处理更好呢？

1.用微波炉煨：这个方法要注意每次少放茶叶，多次煨烤。每次定的时间不要过长，以免茶叶烧焦有更难闻的异味。

2.用电饭锅烤：记住在使用此方法的时候，电饭锅不要盖锅盖。电饭锅的开关自动跳起后，翻动茶叶后再次按下开关。

3.用铁锅炒：先使用煤气炉上的最小火烤热铁锅，再放入茶叶，不改变火的状态，一直采用最小火，不停的翻动茶叶，注意最好使用木制器具，用力要轻，以免破坏茶叶的完整度。

花椰菜的清洗

1.初步清洗：手握住花梗部分，在水笼头下旋转，让水流到花蕾及花梗，接着泡水5~10分钟，让里面的小虫能够浮出来。

2.进阶刷洗：将花椰菜剥成小株，再利用牙刷和流动的水，在水笼头下刷洗，这样也能刷掉藏在更里面的虫。

3.焯水：稍微焯水烫一下即可捞起做料理用。

戒指卡手妙招取

1.利用肥皂泡沫做润滑剂，涂满手指，可以减少取下戒指时对手指的伤害。要多涂一点在手指的指关节上，尽量使戒指和手指之间也被润滑到。润手乳液、护发素、抗生素软膏、食用油、花生酱等都可以作为润滑剂使用。

2.逐渐地活动戒指，将戒指在你手指上转动几次，使它也沾有润滑剂。尽可能轻的旋转戒指，并往外拉，看能不能拉出来。如若不行则采取接下来的办法。

3.将手浸泡在凉水里，戒指在温度高时和温度低时对手指的束缚度是不一样的。把手放到凉水里，浸泡几分钟。（注意：用凉水而不是冰水）

4.将一根细线从戒指中穿过。用线把手指指关节以上缠起来。不能太紧，让戒指可以通过即可，从上往下解开线，使戒指滑下来。解开时戒指要在线上面，这样它就会顺着手指往外，直到把它拿下来。

居家防潮妙招对

1.保持通风。装修时，应充分考虑室内通风、采光问题。浴室、厨房、地下室等易潮湿发霉的地方，最好开扇窗户或加装独立通风系统。

2.随时保持干燥。美国北达科他州立大学植物病理学家尼尔森博士表示：“积水处在24小时内就会出现大量的霉菌”，因此，洗手、沐浴或烹饪时，要打开最近的窗户，保持通风，避免水气堆积。洗澡后可用风扇吹干地面。料理台下可铺条长毛巾，随时擦拭水迹。

3.巧用天然除湿剂。小苏打粉可吸收湿气，结块后清洁浴缸、洗手台、脸盆等，能去污防霉。咖啡渣放进纱布袋、丝袜或棉袜中，可吸湿除臭。未打开的洗衣粉包装上做几个小洞，也可除湿。

4.湿敷法防霉。厨房专用纸放入漂白水中，吸饱水后直接敷在霉菌生长的地方约10分钟，一两次就可去除霉斑。

5.使用除湿产品。颗粒性化学除湿剂兼具防虫、芳香效果，适用于密闭小型空间，如衣柜，建议选用可重复使用型。木炭、竹炭可吸湿除臭，适合小面积空间，每3~6个月就需更换。（人民健康网综合自生命时报）

☆推荐阅读☆

老人养生记住4个黄金时段 动动脚趾也能保健

百会太冲、内关委中 都是养生“神助攻”

香菇、金针菇、平菇！秋季吃蘑菇有啥讲究

气味合和助长寿 用四气五味来防病养生

秋季皮肤干燥怎么办？推荐5碗润肤养颜药膳

抑郁症近在咫尺 及时求助远离"抑郁症"阴云

高血压患者秋季注意啥?在家咋正确测血压?

肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位

肾为人的先天之本！八项黄金准则防肾病

健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺

柿子是天然的醒酒药！它和螃蟹能一起吃吗？