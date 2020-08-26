身体总怕冷，阳虚如何调理 ？ 且听专家怎么说

我们身边总有些人特别怕冷，哪怕是秋老虎的季节，别人热得大汗淋漓，恨不得24小时空调不停，但这些人吹风扇就觉得很冷，更是不敢开空调，稍不小心遇冷就会感冒。广州中医药大学第一附属医院治未病科主治医师关静娴提醒，这些人多是阳虚体质。那么阳虚体质该如何调理，听听医生如何建议。

你是哪种阳虚？

关静娴介绍，一般来说有以下症状就意味着人体阳气减弱或受损：经常觉得冷，四肢不温，容易觉得累，脸色偏白，唇色偏淡；有些人会觉得口淡、不渴，或者渴的时候喜欢喝热水。

在中医的脏腑辨证当中，阳虚和心、脾、肾三脏的关系比较密切，不同的脏器有不同的特点。心阳虚通常伴有心悸、气短的症状。脾阳虚的人往往不想动，吃少腹胀，大便完谷不化或稀溏不成形，有菜渣等物消化不完全，中医术语就叫做完谷不化。肾阳虚的人很容易腰膝酸软、怕冷、四肢发冷，通常下肢更明显，或者夜尿多。

此外，阳虚证也很容易与气虚证并存，气虚的人通常会容易累、乏力、不想说话、头晕、自汗。自汗就是不动或轻微运动就会出汗。阳虚还可以表现为两个脏器或多个脏器的症状同时出现，或夹杂阴阳气血虚等症候。

阳虚如何破？

要想改变阳虚体质，调理是一个漫长的过程。专家从生活的各个方面给以建议：

【少熬夜】晚上9点到凌晨3点的时段是人体阳气储存的时间，所以这个时段内睡得越足够，体内的阳气就越会旺盛。如果长期熬夜，很容易耗伤我们的阳气，同时早上太晚起，也会封杀阳气，使阳气不发。早起指的是早上五六点。

中医认为，睡眠是一大补，早睡早起最佳的时间是晚上九点睡，早上的五六点起是最好的。都市人最晚不可超过23点睡，早上起床最晚不能超过9点，否则，睡再长的时间也没用。晚间的补阳段是21点至凌晨3点。实在难做到，可以尝试早起，早醒让阳气升发，然后再补眠一个小时左右，但最迟不能超过9点起床。

【早起运动】早上是阳气升发的时候，早起有利于阳气的升发。中医说动则生阳。运动可以鼓舞我们的阳气，对于阳虚的人，早上运动更加有利的。阳虚的人适宜做一些发汗不多的运动；普通人没有阳虚的症状，适当做一些运动出汗是比较好的。

【多晒背】阳虚的人要适当晒太阳，尤其是对着背部晒太阳，因为我们背部有督脉，其乃“阳脉之海”。夏天早上九点左右对着督脉晒就可以补充我们的阳气，秋冬可以稍微晚一点等太阳暖一点再晒。

【午休10分钟】建议中午时可以午休10-15分钟。可以躺下来睡一会儿，或者是闭目盘腿打坐，打坐更有利于阳气聚集在我们体内。

【别吃太饱】长期吃得过多过饱也容易伤脾胃，脾胃是我们生化气血的脏器。

【少吃冷饮寒食】如果夏天进食很多冷饮、雪糕、凉茶，就容易把大量的寒气带入体内，体内就会消耗我们的阳气作出一个平衡，所以夏天这个时节是最容易伤阳气的。阳虚的人少吃寒凉的食物，寒性的药物也不适宜久服，最好在医生的指导下服用。

【空调房注意保暖】在空调房里面要注意保暖，特别是腹部、腰背部和下肢，要着重披披肩、穿丝袜或用毛巾盖一下膝盖。女士穿露脐装、超短裙，还有男士穿短裤，长期在空调房里吹风，容易导致阳气受损。

【适当吃补阳食物】要多选择吃补阳的食物，姜是首选。可以用来做调料，也可以用白醋浸鲜姜，或者选择辛辣味的香料，辣椒、花椒、胡椒、姜葱蒜，阳虚的人都可以适当吃多点。肉类可以选择牛肉和羊肉，阳虚的人夏天也能吃羊肉来适当补阳，前提是要看阳虚的程度。假如吃了觉得口苦，就要考虑是不是自己辨错症，补多也容易上火。

蔬菜可以选择韭菜、洋葱、秋葵、南瓜。肾阳虚的人可以适当吃坚果类的腰果、核桃、松子等。水果可以吃龙眼、樱桃。可以做韭菜牛肉夹、元肉栗子小米粥、黄芪乌鸡红枣汤、山药煮羊肉，这些都可以作为补阳的药膳。同时要注意多些吃蔬菜，要避免进补过度而上火。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）