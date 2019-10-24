冬补不如补霜降！霜降时节该吃些什么？

编者按：10月24日是霜降，它是秋季的最后一个节气，也意味着马上就要进入冬天了。今天，小编就和大家聊聊：霜降来了，我们该如何顺应节气来养生？该吃些什么呢？

霜降时节该吃些什么？

秋梨清热

霜降时节，是咳嗽、慢性支气管炎易发或加重的时期，吃秋梨是个不错的选择。生食梨能清热解毒、生津润燥、清心降火；煎水或加蜜熬膏，能清热润肺、化痰止咳。若与荸荠、蜂蜜、甘蔗等榨汁同服，效果更佳。

苹果防燥

霜降前后苹果大量上市，此时吃苹果最养生。苹果中的有机酸和纤维素可促进肠蠕动，治疗大便干燥，便于排泄。苹果中含有的大量维生素、苹果酸，能促使积存于人体内的脂肪分解，经常食用苹果可以适当舒缓贴秋膘的状态。

鸭肉健脾

鸭肉是霜降时节必吃的食物之一。鸭肉不仅富含蛋白质，可及时补充夏季的过度消耗。性凉，滋阴养胃、健脾补虚。鸭肉的做法很多，煮食，煎汤或烧菜都可以。

柿子补VC

霜降时节吃红柿子，民间有“霜降吃丁柿，不会流鼻涕”的说法。柿子营养价值很高，所含维生素和糖分比一般水果高1-2倍左右。假如每人每天吃1个柿子，所摄取的维生素C基本上就能满足一天需要量的一半。

山药养胃

山药，又名淮山，是营养丰富的常见食材，有“神仙之食”的美名。从养生方面讲，霜降后人体容易气血两虚，正是食用滋补山药的最佳时节。另外，山药在健脾益胃、益肺止咳、降低血糖等方面有极佳的效果。

萝卜顺气

俗话说：“秋冬萝卜赛人参”。霜降之时多吃萝卜，有消食、化痰定喘、清热顺气、消肿散瘀的功能。感冒时吃点爽脆可口的萝卜，不仅开胃、助消化，还能缓解喉干咽痛、咳嗽等上呼吸道感染症状，预防感冒。

橄榄利咽

《本草求真》：“橄榄，肺胃家果也，性能生津止渴，酒后嚼之最宜。”橄榄有清热解毒、利咽化痰、生津止渴的作用。霜降之季，适当食用橄榄，胜过大补人参。橄榄维生素C含量是苹果的10倍，梨、桃的5倍，含钙量也很高。

牛肉补气

不少地方都有霜降吃牛肉的习俗。《韩氏医通》记载：“黄牛肉，补气，与锦黄芪同功”。水牛肉性凉，黄牛肉性温，皆能补脾胃、益气血、强筋骨，治脾胃虚弱，增强消化功能。

霜降保暖从脚和胃开始

“寒从脚入”，深秋御寒当从脚开始。“热浴足法，其效初不甚觉，但积累百余日，功用不可量，比之服药，其效百倍”，苏东坡曾经赞美热水泡脚的保健功效。下肢保暖做得好，全身都会觉得暖和，热水泡脚是个不错的选择。

尽管应注意保暖，但也不要过早穿上棉衣，霜降后的气候变化较大，昼夜温差悬殊，体质较好的人不必马上增厚衣，应适当受些寒凉，以逐步增强抗寒能力。抵抗力较弱的儿童及老年人，为避免旧病复发或增患新病，宜逐渐增衣，切不可忽增忽减，以防寒气侵袭，诱发新病。另外，加强锻炼以增强体质，强身健体，预防疾病，也是防秋冻之本。

此外，胃的保暖也很重要。深秋及冬天气温较低，寒冷刺激使人的胃肠调节功能发生紊乱，胃酸分泌增多，进而刺激胃、十二指肠黏膜。同时，寒冷还可造成胃肠自身缺血、缺氧。在多种因素的作用下，破坏胃肠黏膜的防御屏障，引起急性胃炎甚至消化性溃疡的发生。对于曾患或已患消化性溃疡的人来说，此时应避免生硬、油、炸、煎、炒等难消化的食物和酒类、酸性饮食、浓茶、咖啡等。此时宜吃些半流质且含蛋白质、碳水化合物、维生素稍高的食物，如大米粥、蛋花汤、蒸鸡蛋、藕粉、蜂蜜、果汁等清淡易于消化的食物。

“霜降”过后不可盲目进补

首先，要注意防寒保暖，预防旧病复发。霜降过后是立冬，秋燥已去，天气渐冷。早晚温差大，冷热失常，虚邪贼风往往会乘虚而入，人易生病。尤其老年人，体质弱、基础疾病多的病人，如慢阻肺、冠心病、慢性心衰、脑血管疾病的患者，尤其需要注意防寒保暖，这也是秋冬季节呼吸系统疾病多发的原因。

其次，要健运脾胃，培土生金，以助阳气潜藏。中医理论认为“两阳合明谓之阳明”“两阳合明降于土”，意思是说阳气的潜藏需要依靠脾胃的正常运转。中医认为脾胃是人体气机升降的枢轴，就好比车轮子的中轴，中轴旋转，方可实现左升右降的气机周流。在霜降节气加强健运脾胃，可以帮助阳气的潜藏。

此外，霜降虽然是秋冬进补的开端，但进补需防温燥太过，注意秋冬养阴。需要提醒的是，燥是秋季的主气，燥令伤肺，自霜降以后，秋燥渐去，冬寒渐至，此时饮食养生可根据个人体质的寒热不同，适当进食温热之品以防寒，但亦不可过早过多地进补温燥之品，需要温燥与凉润相结合。中医强调“秋冬养阴”，秋冬季节的天地阳气以收敛、潜藏为主，养生要顺应敛藏之性。如果过于温燥，温燥升散则会影响人体阳气的潜藏，甚者会导致“冬不藏精，春必温病”。

霜降节气多胃病 三道养胃菜请收好

萝卜煲牛肉：牛肉营养丰富，富含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁以及B族维生素，而且还有暖胃的作用，是秋冬季节补益身体的佳品。萝卜和牛肉搭配，既能健脾暖胃，也有驱寒的作用。牛肉洗净切块，白萝卜去皮切块，加适量清水及胡椒、姜、葱等调料煮至牛肉熟烂，加少量盐再煮一会放入香菜即可。白萝卜有祛痰消食的作用，牛肉能补脾胃，一起煲汤是养胃的好选择。

山药排骨汤：晚上休息不好的人往往肠胃功能都不太好，新鲜的山药中富含黏多糖以及帮助消化的物质，有利于胃肠对食物的消化吸收，还可帮助失眠者恢复胃肠功能。山药、红枣以及排骨一起炖汤喝，出锅前再加点枸杞，不但对脾胃有益，也能润泽皮肤。另外，用山药熬粥、榨汁饮用也不错，营养丰富，也能清心安神。

大麦陈皮茶：感觉胃不舒服，我就泡点大麦茶喝，胃就感觉“暖和”多了。秋季腹泻的人比较多，也可以泡杯大麦茶缓解一下，而且还有预防腹泻的作用。另外，陈皮、山楂都有舒肝解郁、健胃消食的作用，但胃不好的人不适合吃山楂，建议泡点陈皮喝，陈皮性温，健脾养胃的效果也不错。

霜降调脾进补茶

霜降进补，调养脾胃是关键。中医认为，健脾最好的是山药，还有“补而不峻，防燥不腻”的芡实，具有养胃健脾、补肾强筋、活血止血、止咳化痰功效的栗子，都是此时节的进补佳品。另外，薏米、红枣、核桃仁、扁豆、黑豆、牛肉、兔肉等性温而不燥的食物也宜常食。其次，调配一些适宜的茶饮对于调养脾胃、疏肝养阴也十分有益。这里给大家介绍三款，以供选择。

陈皮甘草茶。陈皮4.5克、生甘草2克、化橘红3克、北沙参3克、白芍3克、玫瑰花1.5克、红茶1.5克。把红茶和以上各味中药材研磨成粗末，然后用热水冲泡即可饮用。对于健脾温中、疏肝活血大有裨益。

茉莉桂花茶。茉莉花、桂花各3克，绿茶2克。将以上3种原料洗净，放入杯中，沸水冲泡。此茶具有健胃祛火、润肺化痰的功效。

乌梅参茶。党参、山楂、玉竹、扁豆、乌梅各15克。加入400毫升水，煎煮20～30分钟即成。此茶有助调和脾胃、疏肝理气。

（人民健康网综合自新华网、健康时报、生命时报、北京晨报、南方日报）

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