专家：新冠肺炎死亡病例解剖数据对临床有指导作用

人民网北京3月24日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控与医疗诊治有关情况。会上，北京大学第一医院感染科主任医师王贵强表示，新冠肺炎死亡病例解剖工作仍在总结中，病理结果对临床诊疗方案的制定有重要指导。

“目前，共有29例病亡患者的尸体解剖数据，得出数据在第七版诊疗方案中有所体现。”王贵强表示，从初步病理结果来看，病毒首先累及到肺，肺脏有实变和大量渗出，炎症细胞大量浸润，包括单核巨噬系统等，同时肺中有血栓、坏死组织。

王贵强说，病理中发现小支气管有较多分泌物，堵塞小气道，直接影响体内氧合；使用核酸检测方法发现病毒核酸，免疫组化方法看到抗原，提示病亡患者体内病毒仍然存在，因此给予临床采用雾化、吸痰通畅气道的治疗提示。

王贵强表示，与此同时，免疫系统受累较重，表现为脾脏缩小、淋巴结内免疫细胞减少、骨髓内免疫细胞减少，与临床数据吻合度高。目前临床上对重症、危重症患者的诊疗方案强调使用免疫增强剂，包括胸腺素、中药等，以达到有效控制病毒复制、提高免疫作用。

“从危重症病例可以看到，后期往往出现合并各种感染，这种合并感染常常是使病情加重甚至死亡的重要因素。”王贵强说，治疗上强调重要脏器保护，预防脏器功能衰竭，病理上指导临床实践，进一步降低病亡。