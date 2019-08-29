母女俩吃隔夜泡发黑木耳中毒

母女俩吃过早餐后不久均出现腹痛呕吐，到医院双双被诊断为食物中毒，泡了两天两夜的黑木耳正是致毒祸首。“幸亏吃得不多。”28日下午，刘女士说起此事后怕不已。

入夏后，家住东湖沙湾村45岁的刘女士经常做一些凉拌菜食用。28日，刘女士和72岁的母亲吃了一些白粥和凉拌黑木耳当早餐。吃完后没多久，两人都开始腹痛呕吐，感觉不对劲的刘女士赶紧扶着母亲赶到附近的武汉市东湖医院就诊。

接诊的内科主任医师伍芳仔细询问后，诊断两人是黑木耳引起的食物中毒。伍芳说，泡发时间过长的黑木耳中，有可能产生一种叫“椰毒假单胞菌”的致病菌，这种细菌会产生致命毒素“米酵菌酸”。椰毒假单胞菌最适宜产毒的温度为26℃，最适宜生长的温度为37℃。夏季高温天气，又长时间处于潮湿环境，这两个因素叠加，为细菌滋生和产生毒素提供了有利条件。

“米酵菌酸耐高温，一旦形成烧不死煮不灭，人体摄入后，会随着血液流动，到达人体各个脏器，死亡率高达50%以上。”伍芳透露，更棘手的是，对于米酵菌酸，目前医学上没有特效药，只能见招拆招，对症治疗。如果催吐洗胃之后症状仍不能缓解者，甚至需进行血浆置换来将毒素置换出来。如果毒素已经到达各脏器，已经造成的损伤不可逆。

伍芳强调，泡发木耳等菌类最好随发随吃。她提醒，如果吃了木耳后感觉到身体不适，应尽快就医。

伍芳介绍，目前已知的有三种常见食物：臭米面、玉米面、木耳。如果储存处理不当，就可能会滋生“椰毒假单胞菌”，产生致命毒素“米酵菌酸”。（作者刘璇）