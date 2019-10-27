多吃蘑菇的三个理由
中国注册营养师 刘 静
时下，新鲜蘑菇大量上市，其种类繁多，味道鲜美，在营养上还有下面几个优势。
第一，蛋白质含量丰富。香菇、平菇、金针菇、杏鲍菇等蛋白质含量丰富，高于绝大多数其他蔬菜，有“植物肉”的美誉。蘑菇的脂肪含量很低，通常在1%以下。因此，蘑菇能减少脂肪摄入，有助预防肥胖，是爱吃肉又想控制体重者的福音。
第二，富含多种维生素和矿物质，维生素D尤其突出。蘑菇中的维生素B2、铁、硒、钾含量都很高，钾含量大多在250~350毫克/100克，普遍高于补钾明星——香蕉（256毫克/100克）。蘑菇还富含维生素D，《皮肤内分泌学》杂志上一项研究称，吃鲜蘑菇(平菇、香菇、杏鲍菇等)前将其在阳光下晒晒，其补充维生素D的效果堪比维D补充剂。
第三，富含膳食纤维。我国居民膳食中的膳食纤维摄入量普遍不足，适当增加摄入量，能够改善肠道菌群，并与重金属元素和胆固醇结合促进其排出。蘑菇中含有丰富的膳食纤维，更难能可贵的是，蘑菇的口感嫩滑细腻，不像别的高纤维食物那么令人难以下咽。▲
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