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莫让“中医养生”成为不法商家摇钱树

《中国中医药报》社有限公司舆情监测研究中心 刘晓

2019年07月29日13:34 来源：中国中医药报

上一监测周期（7月20～7月26日），全网涉及中医药相关信息总计487221条，微博平台为主要信息来源，达247361条信息。“‘三无’养生馆”成为本周舆情热点。

近日，中国新闻网记者随机走访了河北约30家养生馆，发现这些养生馆半数以上设有“针灸”项目，但都没有医疗机构执业许可证。此外，不少养生馆还宣传店里所谓的“针灸”等服务项目能治愈多种疾病。人民网、中国网、环球网、北青网等超60家新闻媒体转载，“中医养生”乱象问题再次引发公众广泛关注。

近些年，人们对健康养生的消费需求日益旺盛，养生保健服务行业得以迅速发展。养生保健馆、中医按摩馆等机构推出的针灸、拔罐、艾灸、刮痧、小儿推拿等中医理疗方式深受群众欢迎。

然而，部分养生保健机构并不具备从事这些中医技术服务的资质，加上从业人员多数没有经过正规培训，更没有医师资格证书、医师执业证书，他们从事针灸、拔罐、刮痧、艾灸等诊疗行为，将严重威胁消费者健康。

实际上，针对目前市场上存在中医养生保健机构鱼龙混杂的现象，国家中医药管理局发布过《关于促进中医养生保健服务发展的指导意见》《国家中医药管理局办公室关于非医疗机构开展“火疗”项目的复函》等文件，《中医养生保健服务规范（试行）》也正在公开征求意见。但为什么市场上各种打着中医旗号的非法养生保健机构依旧屡禁不止呢？

一方面是打着“中医养生”旗号好牟利。随着大健康产业热度的不断升温，中医药在治未病上有着独特的优势，群众信中医、爱中医、用中医的氛围日渐浓厚。养生保健机构从中嗅到了商机，打着中医药预防、保健、养生、治未病的幌子，欺骗、诱使消费者接受诊疗和消费，牟取不正当利益。

另一方面是违法成本低。开办养生保健机构的门槛相对较低，加之所涉及的监管部门较多，推诿扯皮情况时有发生，监管难度大，存在“只要不出事，民不举官不究”的现象。

基于此，为养生保健机构明确监管主体是必要之举。可以设立专门部门协调管理，加强引导，形成多部门联动机制。明确了养生保健机构的监管主体，才能更好地规范养生保健市场。

消费者也必须擦亮眼睛，增强自身中医药健康文化素养，切勿听信不法商家“瞎忽悠”，选择正规养生保健机构接受合规保健服务，如确认患病，应前往医疗机构接受正规治疗。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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