糖尿病肾病可对证服用六味地黄丸

一位五十岁有余的患者，因蛋白尿、水肿、高血压、贫血、肾功能异常等在一县级医院就诊，诊断为糖尿病肾病，一直使用普利类的降压药予以治疗，后来该患者干咳严重，且血肌酐、尿素氮、微量蛋白排泄率等指标控制不佳，转入我院治疗，我院中医专家予以六味地黄丸联用沙坦类降压药的治疗，随后该患者干咳症状消失，其他症状逐渐改善，血肌酐、尿素氮、微量蛋白排泄率等指标下降明显，后病情平稳，予以出院。

糖尿病肾病是糖尿病一种常见的微血管并发症，蛋白尿是其重要临床表现，也是恶化的一个重要标志。糖尿病肾病若治疗不当就会导致肾功能受到进一步损害，严重时甚至导致肾功能衰竭。中医认为肾阴亏虚为糖尿病肾病之根本，所以在治疗糖尿病肾病时，应针对发病机制进行滋阴益肾。不过，目前临床上对于糖尿病肾病的治疗常以饮食控制、常规西药治疗为主，但是常规西药治疗对于病情严重患者效果不太显著，副作用较大，且易延误最佳治疗时机，因此，临床常在常规西药治疗的基础上联合六味地黄丸等其他药物治疗。

六味地黄丸是北宋名方，化裁自一组更古老的方剂——传自医圣张仲景《金匮要略》中的“肾气丸”，六味地黄丸是在肾气丸的基础上减去桂枝、炮附子化成，其组成包括熟地黄、山药、牡丹皮、泽泻、山萸肉、茯苓等6味中药，故此得名六味地黄丸，主要用于治疗肾阴亏损，头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精等症，具有良好的滋阴养肾之功。

其中，熟地可滋阴补肾、益精髓；山萸肉可补益肝肾、涩精固脱；山药可补脾养胃、生津益肺、补肾涩精；牡丹皮可清热凉血、活血化瘀；茯苓和泽泻可渗湿利水、健脾和胃、降血糖，共同实现三阴并补、补肾治本，可改善糖尿病肾病患者的肾脏功能。此方组方严谨，配伍得当，作为滋阴补肾的名方，无论是在临床应用还是基础研究上都有广泛和深入的进展。

现代研究也证实，对证服用中药可扩张肾血管，改善肾小球通透性，减少大分子物质渗出，还能调整机体免疫力，改善肾脏微循环，修复微血管损伤，从而有效减少蛋白尿。大量临床研究和实践表明，常规西药辅以中药治疗糖尿病肾病，能改善患者肾功能，显著降低血肌酐、血尿素氮、尿蛋白等，不良反应发生率很低。

总之，中西医结合治疗糖尿病肾病，可改善糖尿病肾病患者的临床症状，能有效控制患者尿白蛋白排泄率等，不仅保护肾功能，而且安全性较高、副作用少，可真正实现中西药的优势互补。▲（平安互联网医院金牌专家、中医科副主任医师张峻）