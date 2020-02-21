宅在家里吃多了 不妨来杯桔普茶

这个长假，因为防控新冠肺炎疫情的需要，大家大多宅在家里，吃吃喝喝不免多了起来，很容易一不小心就吃多了。如何消食？广州市第一人民医院南沙医院邓聪副主任中医师给大家支招，可以喝桔普茶，也可以巧用中成药，很多中成药都能帮上忙，可根据自身情况选择。

桔普茶 疏肝润肺消积化滞

桔普茶，外观是干果形状，将有“千年人参，百年陈皮”之美誉的柑桔皮与被誉为茶中减肥之冠的普洱经过特殊工艺结合在一起。

邓聪介绍，桔普茶集合了普洱与新会陈皮的特色功效，其中普洱具有暖胃、减肥、降脂、防治动脉硬化、防治冠心病、降压、抗辐射、助消化等作用。陈皮具有理气健脾、燥湿化痰、疏肝润肺、消积化滞等作用。

每个桔普茶可分4~5次饮用，每次饮用时取3~5克，果皮与茶同时冲泡饮用。

需要提醒的是，喝茶对身心有益，但不可多喝，适当喝茶才能达到保健养生的目的。有些人茶越喝越浓，以为这样可以摄入更多有效成分，但事实并非如此，浓茶中含有大量的咖啡因、茶碱等，刺激性强，喝浓茶可导致失眠、头痛、耳鸣、眼花，对肠胃也不好。

巧用中成药帮助消食

邓聪介绍，目前市面上，消食的中成药主要分为以下三大类：消食导滞剂、消食健脾剂、消痞化积剂，一般医院和药店都能买得到。

1.山楂丸

组成：山楂、麦芽、神曲

作用：开胃、消食、解腻、导滞

山楂丸以山楂为主要成分，目前市面上有两种配方：一个是单山楂一味药，辅以白糖、 蜂蜜调和缓解山楂的酸味，并利用蜂蜜以滋润肠胃，制成大蜜丸；另一个是由山楂、麦芽、神曲三味中药组成，研为细末后炼蜜为丸，名为大山楂丸。

如果平时脾胃功能较好，饮食、大便正常，偶尔一次吃太多，尤其是肉食吃得较多引起腹胀时，可选择大山楂丸。

不过，要注意因其辅料中有蜂蜜、蔗糖等，糖尿病患者要慎用，注意监测血糖变化。

2.保和丸

组成：山楂、神曲、麦芽、茯苓、陈皮、制半夏、莱菔子、连翘

作用：以消食为主，兼以化湿、化痰、清热

保和丸主要用于食积停滞、脘腹痞满、嗳腐吞酸、口气大、呕吐泄泻，舌苔白腻或黄腻。如果平时胃肠功能就不好，口苦腹胀，有生痰化热的现象，出现饮食不消、胸闷、嗳气、恶心呕吐、舌苔厚腻发黄，可选择保和丸。

方中山楂、神曲、莱菔子（萝卜籽）助消化，能消各种饮食积滞。

其中，山楂善于消肉食油腻之积滞；神曲是经发酵而成，更善于化谷麦酒食陈腐之积滞；莱菔子能消食下气，消胀除满，偏于消谷面之积滞。三药合用，可消一切饮食积滞。还含有茯苓、陈皮、制半夏等成分，可健脾理气、燥湿化痰。饮食停滞，湿遏气阻，多郁而化热现象存在，加入清热的连翘，有热能清，无热能防，从源头改善症状。

3.健胃消食片

组成：太子参（党参）、陈皮、山药、麦芽、山楂

作用：健脾、开胃、消食

健胃消食片中含有四君子汤（党参、茯苓、白术、炙甘草），有些中成药用太子参代替党参，故能补脾益气，培后天之本，尤其适合素体脾虚之人出现食积停滞。如果是脾胃虚弱所致的食积，出现食欲不好、嗳腐酸臭等症状，可选择健胃消食片。（全媒体记者张青梅 通讯员黄月星）