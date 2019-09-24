啥状况提醒你已变老?教您健康长寿"四字经"

编者按：在衰老面前，人们无能为力，但，60、70、80……几岁才算“老”？除了白发、皱纹和老花眼，哪些状况提醒你开始变老？又有哪些疾病常被误认是变老的正常现象？今天人民健康网与你聊聊“变老”那些事。

哪些状况提醒你开始变老？

眼睛容易疲劳。常眼睛干，一到晚上就看不清楚，对强光比较敏感等。

吃东西状况多。因为腮腺分泌的唾液减少，易口干。由于吞咽、咀嚼能力变差、面部肌肉松弛，吃东西容易呛到，进食速度慢，或抱怨食物煮太硬，咀嚼时常不小心咬到脸颊内侧的肉等。

口味比以前重。人老后味蕾减少、嗅觉细胞退化，食物吃起来变得较无味。尤其对甜、咸感觉不敏感，煮菜容易煮得较咸，对甜食的接受度变高。

血压比以往高。年龄增加后，动脉趋于硬化、狭窄且弹性较差，血压会比过去高。加上肾功能随年龄自然退化，影响排钠的能力，血压更容易因吃盐雾而升高。

身高变矮、体重变轻。人老后椎间盘萎缩、骨密度变低，加上肌肉流失速度变快、细胞水分减少等，老人的身高、体重会逐渐比以往下降一些。

生病后，复原较慢。免疫功能会随老化变差，受伤时，伤口愈合会比以前慢，感冒也需要较多天才会复原。

上厕所比以前久、次数变频繁。因肠道肌肉较无力加上肠道神经老化，人老后肠道蠕动减少，就容易有便秘、解便困难的状况。此外，人变老后膀胱容量会稍微变少，且调控尿液的激素分泌变少，导致排尿频繁，尤其夜间起来上厕所的次数变多。

睡眠习惯改变。包括比以往难入睡，睡眠时间比以前少(通常是起得较早)，晚上容易醒，白天又需要补觉等。

常不小心跌倒或差一点跌倒。因骨骼退化、肌力衰退、脚踝关节活动度变小，走路时就会不自觉拖着脚跟，不小心踢到物品或被绊倒。

走路速度变慢。因心肺功能下降，加上肌力萎缩、关节活动度变低，步伐会比以前小，快走时容易喘不上气，或觉得累，想停下来休息。

这些状况常被误认为衰老

1.轻微手抖。人老后神经功能会轻度退化。研究统计，55岁以上的人，有40%会出现手抖症状。但95%以上并不会严重到影响日常生活。不过，有些手抖有可能是帕金森。一般来说，帕金森除手抖之外，通常还有四肢与表情僵硬、步伐缓慢、平衡感不佳的症状，身体看起来有点驼背，且手抖的状况在静止或活动时都会发生。

2.记忆力变差、反应迟钝。年纪大后，因脑神经传导物质的减少，反应力会比以前稍慢，注意力较不集中，或偶尔忘记一些事。但大多数时候，记忆力不会变得比较差。如果发现长辈记性明显变差，如常常才讲过的事情又重复交代、忘记前一两天发生过的事、忘记过去一向熟悉的事，且有情绪暴躁、奇怪举动等表现，就要注意可能是老年痴呆。

3.经常跌倒。虽然因为肌力不足、关节活动度变小、反应变慢等，都会使老人不小心跌倒或绊倒。但步伐不稳也可能是由脑部神经系统出现问题导致，像是脑中风、老年痴呆等，都有可能会造成手脚的不协调而跌倒。因此，当长辈跌倒，得确认跌倒时是否有头晕、头痛、肌肉突然无力、神经麻痹的状况。

4.容易疲劳、喘。人老后体力、心肺功能变差，有些老人从事以往习惯的活动，如买菜、爬楼梯、逛街等，会比较容易疲劳或气喘吁吁。但喘与疲劳也是心脏病的症状之一，要提高警觉。尤其是女性，据统计，急性心肌梗塞的女性中，有超过七成曾出现气喘、疲倦感、失眠、消化不良、焦虑的情况，反而没有胸痛感。因此，若老人出现气喘或疲劳的情况，不是在身体活动一阵子后才出现，且有呼吸急促、呼吸困难、无力感、胸闷的症状，最好还是去老年医学科或心内科做检查。

健康长寿“四字经”

知足常乐。中医认为，“精神内守，病安从来”。好心态是健康长寿的灵丹妙药。老人不要有太多“贪”念，比如贪恋财富权位、贪心子女陪伴、过分追求完美等。人老了要学会放下，对发生的生活事件看淡一点，顺其自然。马克思曾说过，一种美好的心情，比十副良药更能解除生理上的疲惫和痛楚。

饮食勿变。老人饮食应低脂高能量，少量多餐，遵循杂色、杂食、杂粮的原则。在此基础上，尽量选择自己爱吃的食物。如果没有明显的健康坏处，别为了所谓的健康而突然改变保持数十年的生活习惯。当然，吸烟、酗酒等坏习惯必须戒除。

聊天会友。研究发现，社交活动频繁的人，长寿可能性高50%。岁数再大也别断了与亲友的来往，还要结交新朋友。下棋、聊天、回忆往昔都是很好的社交内容。

适度运动。75岁以上的老人，运动要量力而行，不建议做剧烈运动。高龄老人以散步、打太极拳为宜，保持闲暇自如的状态，走走停停，以达身心安宁。

回归社会。老年人要培养兴趣爱好，如书法、摄影、旅游等，从中找到生活乐趣。身体允许的情况下可以多帮助别人，做一些志愿活动、社区服务等，帮助别人的同时也快乐自己。

晚年处世五大智慧

情绪稳定。人到晚年，精神状态容易脆弱敏感，整体的心理防御机制和应变能力都在减退，情绪的稳定性大不如从前。特别是慢病缠身、刚刚退休的老人，缺乏对疾病和自身状况的正确认识，会出现厌烦、埋怨等负面情绪。还有些老人天生脾气暴躁、无理取闹，像刺猬一样，甚至耍小孩子脾气，让身边的人敬而远之。如果不能及时自省，很容易被家人冷落，成为“孤家寡人”，情绪就会越来越低落，焦虑、抑郁、心脏病、糖尿病等情绪敏感性的躯体疾病就会主动找上门。

人永远需要一种能力，那就是维持稳定的情绪。慈眉善目的老人总能聚拢一大群人围在身边，孙辈喜欢他的睿智，儿女能感受到他的无私，老伴依恋他的爱，老朋友们愿意与他谈天说地。这样的老人与身边的圈子形成良性互动，身心健康水平更高。其实，老人一生经历风雨，本该看淡一切。情绪暴躁无非是因为放不下名利、钱财、情感等身外之物。倒不如放平心态，多关注自己的身心感受，四处转转，寄情山水，练练瑜伽，问禅修心。

决心。有些老人过日子总有一种“得过且过”的心态。比如，想出去旅游却难以迈出第一步，总是担心“万一走不动咋办”“也没人陪我去”等；本想做一顿红烧肉，却琢磨“就我们两口子吃，不值当”，便凑合吃剩饭；身体不适已久，却总心存侥幸，认为自己没啥大病。下不了决心做一件事，是因为尚未意识到事情的重要性。等到真的走不动、嚼不烂一块肉、小病拖成大病的那一天，悔之已晚。

老年人最需要学会下决心，在有限的时间里活得健康、活得精彩，不留下任何人生遗憾。美国心理学专家史蒂夫·帕弗利纳曾说，下决心的关键一步就是采取行动。不找借口，不去争论，不做冗长分析，不对过程的艰辛发牢骚，不担心他人的任何想法，也不懦弱地推迟耽搁。不妨列一张愿望清单，按照向往程度排序，马上着手去做第一件事。

掌控力。很多时候，挫败感来源于一些细碎的失控感。比如，想要睡个好觉却总是胡思乱想，想跟子女好好聊聊却得不到回应，想出门走走却掌控不了身体。从心理学角度看，人在挫折中不断成长，也在潜意识里留下了“习得性无助”的失控感。年龄越大，身体状况不好了，子女翅膀硬了，这种失控的感觉就越发强烈。

其实，只要老人们选择去改变，就能找回对生活的掌控力。首先，承认掌控感的缺失，并相信通过努力能获得部分掌控权。其次，兴趣爱好不能丢，给生活设定一些细化的目标，比如花3个月学习园艺，用一年时间走遍五岳等。再次，喊上老伴儿、老朋友一起改变，互相监督。最后，掌控情绪，时常反思。经常反思，遇到情绪焦躁或消沉的时候，把当时脑海里想说的话写下来，骂人的话也好，消极的话也罢，都记录下来，每个月都回头看看，从中找到管理情绪的关键点。

乐观。国内外研究表明，乐观是长寿老人的唯一共性，性格乐观的老人适应能力更强，心脏更健康，大脑更灵活，罹患认知障碍的风险较低。人老了难免会有些小病小痛，有些老人能够心态乐观，笑对人生，但也有一些老人悲观担忧，吃不好、睡不着。面对身边亲人患病或离世，有的老人就如鲠在喉，谈癌色变。但这样长期处于忧虑状态，身体机能和内分泌系统会失衡，结果没病自己“找上了病”。从某种意义上来说，心态乐观一些，反而能得到更好的治疗效果。

事实上，老人本该是一个乐观的群体。在美国加州大学圣克鲁兹分校心理学家马拉·马瑟看来，人老时，得失心更淡薄，容易变得乐观。但如今社会浮躁，也将老年人裹挟其中，使得当代老人的得失心反而越来越重。老人不妨发挥自己的大智慧，多读书看报，多一些自我思考，凡事往好的方向看，做个乐天派老人。

责任心。美国斯坦福大学一项长达8年的追踪调查显示，做人谨慎细心、做事有耐心，责任心强的老人最长寿。热播剧《人民的名义》里，老检察长陈岩石八旬高龄还在为大风厂工人维权，正是这份责任心让他活出了精气神，给生命注入了新动力。

老人最需要把责任心用在自己的身体和家庭上。身体不舒服，既不要过分担忧，也不能放任自流，要及时到医院咨询。老人有责任保护好自己的身心健康，有责任不拖累儿女，有责任为老伴儿留一个晚年依靠。退休老人更应把责任心放在家庭，而不是抛下老伴儿，自己出去打牌、工作、游山玩水。对家人尽责，才能享受幸福晚年。

退休老人7种生活状况 哪种最长寿

热爱工作型。医生、教师、科研人员、文字工作者等职业“越老越吃香”。从这些行业退休的人，不乏热爱工作、希望发挥余热者。与年轻人相比，他们经验丰富、技术扎实、心态成熟，对自己钟爱的事业充满眷恋。如果完全离开工作，不仅自己一时难以适应，也是社会的损失。中国科学院心理研究所老年心理研究中心主任李娟研究员指出，对工作投入越多的人，越难接受退休后的生活。特别是上述行业的从业者，退休后更容易出现各种心理障碍，男性比女性更易出现心理落差。这是因为，男性的生活重心更偏向于事业，投入在工作上的时间和精力更多，突然离开干了半辈子的岗位，很容易失去人生目标和成就感，从而产生失落感。这类人退休后可以通过兼职、返聘、当顾问等形式回到工作当中，继续在本行业发光发热。例如，中国航空发动机之父吴大观，八旬高龄仍活跃在科研一线；前面提到的程书钧院士、著名心血管病专家胡大一教授、南方医院传染病学泰斗骆抗先教授等医学大家，也坚持在临床、科研战线上。由于自我价值得以实现，生活更加充实，这些老者都是精神矍铄、身体硬朗。专家提醒，重回工作岗位的老人要秉持“绿叶衬红花”的原则，多提携年轻人，多给建议和帮助，尽量少做决策，少干涉具体事务。

热心肠型。有些人天生有副热心肠，爱热闹，爱张罗事，喜欢组织活动，乐于伸出援手，人缘一级棒。离开单位后，身边突然冷清下来，就像一场热闹的戏剧戛然而止，心里空落落的。“人是社会性动物，离不开群体。”中国社会科学院老年科学研究会会长熊必俊指出，热心肠的老人不能闷在家里，不妨去社区做志愿者，为邻里忙活。陕西西安就有一位93岁的老人，退休后在小区里组建“快乐大本营”，组织同龄人打桥牌、拉家常、晒太阳养生等，还亲手制作板凳、桌子，提供茶水。如今，每次活动都有四五十人参加，老人的身心状况都很好，顺带让老伙伴们也踏上“健康快车”。身体状况好的老人还可以去慈善机构、社区康复中心等地方做义工。最近的一项研究表明，乐于助人的老人幸福感更强，寿命更长。

归隐田园型。人越老越容易想家，这个“家”就是故乡。尽管岁数大了，脑子不太灵活了，但儿时爬过的山、下过的河、熟悉的乡音依然历历在目。李娟说，中国人历来有归隐田园的文化传统。东晋文学家陶渊明描述的“种豆南山下，草盛豆苗稀，晨兴理荒秽，带月荷锄归”的乡村生活，蕴含着远离尘世、清静无为的自然哲学，能让漂泊多年的长者找到灵魂的归宿。养鸡、种菜等简单的农活能促进血液循环，增强体质，清醒头脑，为长寿打下良好的基础。很多人会念叨，等我退休了就回老家，但往往等来等去也没有实现。因此，如果早已有了退休回老家的计划，不妨提早置备住所和田地，同时定期检查身体，找到能相互照应的亲友。

梦想未了型。年轻时，孩子太小、钱太少、休假太短、工作离不开……上了岁数的人总喜欢回头看，他们会发现，因为上面种种理由，让自己攒下很多未了的心愿。大津秀一是日本的一名临终关怀从业者，他倾听了1000多名患者的“临终前遗憾”，很多都是年轻时未完成的小事，比如“没有去想去的地方旅行”、“没做自己想做的事”、“没有享受过美食”等。人生就像个旅行团，已经加入了，不走完全程很可惜。如果很想试着去实现梦想，身体状况也还不错，就勇敢地去做，不要给人生留下遗憾。美国哈佛大学心理学系教授艾伦·朗格曾在接受《生命时报》采访时指出，我们对自己身心健康的掌控力远比你感觉得要多，积极把握对自己生命的控制力，去发现那些年轻的“可能”，身体完全能接受这些挑战。专家提醒，老人一旦下决心实现未完成的梦想，要就把心愿变成目标，并加一个“截止日期”，才更容易实现。

学无止境型。对于老一辈人来说，年轻时条件有限，学习是很“奢侈”的事。“一些老人求知欲强，喜欢学习新东西，愿意了解新事物，这非常好。”熊必俊说，国外的研究发现，有好奇心的老人更长寿。学习能延缓智力衰退，还能创造更多兴趣爱好，帮老人加强人际交往，增强幸福感和价值感。退休后有了大把时间，老人不妨有计划地学习电脑、摄影、书法、绘画等比较复杂且需要动脑子的技能，也可参加老年大学。好强的老人要避免攀比，能学到知识就好，没必要追求比他人学得更多、更好。

依赖子女型。许多老人跟子女难舍难分，要么同住，帮着带娃、做家务，要么时不时去子女家“视察”。熊必俊指出，许多长寿老人都与子女共同生活，晚辈恪尽儿孙本分，悉心照料老人，老人也尽力辅助儿孙。不过，从心理学角度看，父母和子女要学会“分离”，保持适度的距离。如果用“亲情脐带”始终捆绑到一起，老人还经常有意无意干涉子女的婚姻生活，就很容易出现家庭矛盾。

内向好静型。有些人生性好静，不爱与人过多接触，就希望退休后能清清静静安享晚年。李娟说，喜欢安静不等于离群索居，无所事事。活着，绝不仅仅是寿命的一个数字，而是你活的质量。如果觉得带孩子、养宠物等“闹腾”，不妨在家种花养草，或学习书法、烹饪等，看看大自然的样子，感受季节的变化，聆听艺术的召唤。长时间居家生活，很容易作息混乱，电视一看就是一天，饭也凑合“糊弄”。建议好静的老人列出生活作息表，把起床、睡觉、三餐、锻炼、读书、散步等都包含进去，精确到几点几分，并严格执行，才能把清净日子过得充实。（人民健康网综合自生命时报）

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