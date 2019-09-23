人到中年为何易发福？肥胖有八大健康风险

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

人到中年为何容易发福

人到中年为何容易发福？一个国际研究团队发现，这可能与脂肪组织中的脂质周转（储存和去除脂质的能力）有关。随着年龄增长，人们即便不多吃、不减少运动量，体重也更容易增加。

瑞典卡罗琳医学院等机构研究人员在英国《自然·医学》杂志上发表论文说，他们对54名成年男女的脂肪细胞进行了平均13年的研究，结果发现，在研究期间，所有受试者无论体重增加或减少，其体内的脂肪组织中脂质周转能力都有所下降。

研究还发现，受试者中除了那些通过减少热量摄入来“对冲”的人，其余人体重平均增加了20%。此外，加强运动有助加速脂质周转。

研究人员认为，脂肪组织中的脂质周转是参与体重调节的重要因素。该成果有可能为肥胖治疗开辟新途径。

肥胖的八大健康风险，你知道几个？

风险一：呼吸暂停

正常情况下，晚上的呼吸靠自主频率来控制，由大脑在皮下控制，不需要醒着才能呼吸，但对胖子来说，脂肪堆积在喉头，会堵塞气道，易发生呼吸暂停。最严重的呼吸暂停可持续三四分钟，一旦大脑严重缺氧，随时有生命危险。

风险二：增加心脏负荷

肥胖人群的心脏负担更大，肥胖者由于血液中储存了过多的脂肪，当心脏不堪重负时，就无法再有效地泵血，重者甚至出现明显的心功能衰竭。

风险三：肿瘤

肥胖和多种肿瘤有着密切关系，肥胖可增加胃肠道肿瘤、妇产科肿瘤、泌尿系统肿瘤、乳腺肿瘤等的发生几率。

风险四：不孕

肥胖不仅让女性失去曼妙的身姿，还会带来身体上的麻烦，如代谢障碍、月经紊乱等，同时，生育能力也会受到影响，部分女性肥胖患者会发生不孕。

风险五：三高

据研究，肥胖患者患高血压、高血脂、糖尿病几率比普通人高得多，其中，高脂血症可导致动脉管壁硬化狭窄，引起心梗、脑梗。

风险六：运动系统疾病

来自体重的压力对骨骼和关节是一种负担。久而久之，会发生关节炎、肌肉劳损，甚至造成关节变形，严重影响肢体活动。

风险七：皮肤缺氧

过度肥胖的危害无处不在，严重情况下会发生皮肤缺氧。皮肤褶皱处变黑，缺氧到一定程度还会引起鸡皮病。

风险八：心理障碍

肥胖者容易出现自卑心理和悲观情绪，焦虑甚至抑郁等一系列心理问题。

开灯、电视睡眠或增加肥胖风险

美国一项发表在《美国医学会内科杂志》上的研究表明，对于中老年女性来说，睡觉时开着电视或开着灯会增加发胖几率。

调查初期，根据身体质量指数，参与研究的女性仅有部分存在超重情况，但还不属于肥胖范围。她们都没有参加会影响睡眠周期的轮班或者倒班。经过近6年的后续调查, 经常开着电视或开着灯睡觉的女性超重几率增加22%。与睡在完全黑暗的环境里的女性相比，前者发胖率高33%。黑暗环境里没有夜灯，更没有闹钟表盘闪烁的光辉。由于这项研究并非一个受控实验，所以它不能证明夜间暴露在人造光下是否直接导致肥胖，如何直接导致肥胖。

根据世界卫生组织的数据，全球有19亿成年人超重或肥胖。大约每10个成年人中就有4个超重，超过1 / 10的人肥胖。肥胖会增加患心脏病、糖尿病、肾病、关节疾病和某些癌症的风险。在最近的研究中, 与在完全黑暗环境下入睡的女性相比，房间里开着电视或开着灯入睡的女性身体质量指数更有可能使她们归为超重或肥胖范围。这项研究的一个局限是，研究人员根据女性自己上报的身高和体重开展研究。研究人员也缺乏夜间人工光照变化情况的数据，这些变化可能会影响研究结果。

即便如此，纽约哥伦比亚大学的研究人员James Gangwisch表示，研究结果“有力地证明，夜间人工光照是导致体重增加的一个风险因素”。他建议，电视机、床头灯或头顶灯都需要关掉，然后人们需要寻找其他光源来消除这些干扰。James Gangwisch说:“即使不开灯，我们的卧室在晚上也存在夜光钟、电子设备的发光二极管以及透过窗帘照射进来的外部光线等光源。”

过度肥胖可能对“肾”不利

山西中医学院附属医院治未病中心主治医师王艳说，肥胖对于肾脏影响是多方面的，肥胖不仅是睡眠呼吸暂停综合征、高脂血症、心脑血管病、糖尿病等疾病的高危因素，还可导致肾脏损害。

肥胖相关性肾病常表现为蛋白尿，少数患者合并血尿，部分患者伴有肾功能不全，最终可缓慢进展至尿毒症，是进展为慢性肾衰的独立危险因素。不仅肥胖影响肾脏，与肥胖接踵而行的“三高”即糖尿病、高血压、高血脂，这些疾病发病率增加也在慢性肾脏疾病发病机制中扮演了重要角色。王艳说，相关性分析显示，蛋白尿与BMI、甘油三酯、尿酸具有相关性。而肥胖、糖尿病、高血压等疾病常伴随微量蛋白尿至严重的蛋白尿，也是加重肾脏损伤的重要因素。

如何预防肥胖带来的肾病呢？首先，需要合理而健康的饮食。多吃果蔬、豆类、全谷食物和坚果；限制糖、脂肪和盐的摄入量；早餐不可不吃。其次，要加强身体锻炼。在身体允许的情况下，每日至少30分钟中等强度的活动；如需控制体重，可根据需要加大活动量；推荐运动形式包括慢跑、健步走、游泳、健身操等；避免久坐不动的生活方式。最后，需要定期体检，做到早发现、早干预。（人民健康网综合自生命时报、健康时报、山西晚报）

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