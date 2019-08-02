脾胃不好多梳发际 身体有毒素按通胃经

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

脾胃不好，多梳发际

中医学认为，人体十二经脉和奇经八脉都汇聚于头部（胃经也在其中），通过这些经络，气血通达全身。因此，脾胃不好（经常便秘、腹泻、消化不良、胃口差等）的人，可常梳前发际线来调理。

具体方法：发际线即头发的边际线，每天早起或睡前在发际线上下一寸的部位来回多次梳理。

日常生活中，若要脾胃调和，还应做到：饮食不能过饥过饱、过寒过热；食物不要过于精细，应适当吃五谷杂粮；进餐时间保持规律，按时吃早餐。

身体有毒素，按通胃经

脸色黄而黑、身体疲乏、脾气也时常暴躁易怒……中医将这些症状归纳为“身体有毒素”的信号，排毒不仅能使皮肤气色变好，对身体健康也至关重要。因此，不妨多按胃经来缓解。

取穴：屈膝沿髌骨向下循按，摸到胫骨，距胫骨外侧边缘一中指宽处就是足阳明胃经小腿部的循行线。髌骨下方的韧带外侧凹陷处是犊鼻穴，自犊鼻向下约一掌是足三里穴，再向下一掌为上巨虚穴，再下一掌为下巨虚穴。具体方法：自犊鼻沿胃经循行线自上而下点按足三里、上巨虚穴、下巨虚穴，通畅小腿气血。反复10次后换另一条腿重复动作。

养心安神，点揉三穴

甘麦大枣汤是有名的中医方剂，具有养心安神、和中缓急的功效，主治心阴不足、肝气失和之脏躁，精神恍惚、喜悲伤欲哭之证。其实，我们的身体上也自备了“甘麦大枣汤”，即神门、内关、合谷三穴。

取穴：神门穴位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处；内关穴位于前臂掌侧，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间；合谷穴位于手背，第1、2掌骨间，第二掌骨桡侧的中点处。

具体方法：三个穴位均在手上，自我操作方便，平时多点揉，可起到养心安神的作用，是夏季养生不可或缺的保健方法。

咬舌锻炼，健脾益脑

中医认为，舌与脏腑密切相关，舌尖属心、舌边属脾、舌根属肾、舌两旁属肝脏、舌中心属胃。经常活动舌头，能预防衰老、刺激唾液腺分泌，唾液增加不但有利人体改善脾胃消化、吸收功能，还能袪除口干、口苦、口臭。饭菜口感变香了，食欲增加了，营养改善吸收了，自然有利于老年人慢病恢复和免疫力的提高。

舌中和舌边为脾胃反射区，脾为后天之本，气血生化之源。脾胃功能健运，则气血旺盛；反之，脾失健运，气血津液不足，则精神萎靡、面色淡白、萎黄不泽。咬舌能刺激涎腺分泌增加、滋润肠胃。年老舌僵，牙齿与舌头协调不好的人，常常频咬舌头及运舌，能大大改善这种不协调，古代医学家对此方法非常推崇。

舌头是大脑的先行器官，舌神经连接着大脑，当人体出现衰老时，最显著的变化就是舌头不灵活。因此，经常咬舌还可间接对大脑进行刺激，防止大脑萎缩。

咬舌的方法：口唇轻闭，上下牙齿从舌尖向舌根处轻咬移动，以够不着为止。咬舌动作要轻，以不疼痛为度，每天做2次（清晨起床洗漱完毕、晚上就寝前）即可。运舌也是一种很好的锻炼方式。具体方法：舌体在舌根的带动下，在口腔内上下左右来回运转30次左右，等唾液增多时鼓漱5～10下，分3次咽下。

多按海字穴 皮肤气色好

中医认为，血虚、经脉不通导致瘀血内停，心血不能畅达皮肤颜面，营养肌肤，是雀斑产生的主要原因。日常除了注意良好的饮食、不熬夜以及保持良好的情绪外，按摩一些带“海”字的穴位，可使气血和畅，皮肤气色越来越好。

1.气海穴。此穴位于人体下腹部，前正中线上，当脐中下1.5寸。按揉此穴还可防治腹部胀痛、消化不良、便秘、月经不调、痛经等病症，但孕妇要慎用。2.少海穴。此穴位于人体肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线的中点处。3.血海穴。血海穴为人体足太阴脾经上的重要穴道之一，能引血归经，令气色如花。用掌心盖住膝盖骨，手掌自然张开，大拇指端下面便是此穴。4.照海穴。此穴位于人体的内髁尖正下方凹陷处。常按揉此穴，可清热泻火、养颜护肤。

以上穴位每天坚持点揉2～5分钟，力量不宜过大，以感到酸麻胀为宜。（人民健康网综合自生命时报）

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