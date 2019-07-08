补气血益脾胃 推荐桂花鱼片汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补气血、益脾胃。

推荐理由： 一般人群均可，高尿酸人群不宜过多食用。

材料：桂花鱼1条，韭黄100克，绿豆芽100克，香芹100克，大葱1条，芫荽25克，香葱25克，姜片适量（3~4人量）。

烹调方法：将桂花鱼洗干净，鱼肉起片，鱼骨剔除出来切块，韭黄、香芹、大葱、芫荽洗净切成小段，在锅中放入1.5升清水，先把鱼骨、姜片放入锅中，以武火煮开后用文火继续煲半小时，接着放入鱼片及以上所有食材，改用武火滚2~3分钟，最后添加食盐调味即可。

汤品点评：春天雨水较多，中医认为脾最怕湿，雨水会让湿气加重，湿气会阻碍脾气的运化功能，故让人消化不良、食欲减退，今天给大家介绍一款口感清新、开胃醒脾，而且容易消化的汤水。桂花鱼又名鳜鱼，性平味甘，入脾胃经，具有补气血、益脾胃的功效，平素脾胃虚弱的人群可经常食用以增加营养。桂花鱼是名副其实的高蛋白低脂肪食物，比畜禽肉容易消化吸收；鱼汤中加入韭黄、香芹、大葱、芫荽、香葱这些清香的食材，一方面有助于人体阳气渐长，一方面可以开胃醒脾增加食欲。此汤水口味清甜，备受老人、小孩欢迎。