五招，轻松除掉冰箱异味

冰箱是每个家庭都必不可少的家用电器，大部分家庭都遇到过冰箱里出现异味的情况，这异味从何而来？

虽然冰箱里温度很低，但低温环境却不能杀死细菌，它只能通过降低细菌活力来延缓食物的氧化，所以长期保存在冰箱中的食物也会腐败变质，造成细菌大量繁殖，细菌代谢产生的气体，比如甲基胺、硫化氢等就是异味的来源。

那么，该怎样防止冰箱产生异味呢？

1.食物用保鲜盒或保鲜袋密闭存放。为了避免食物串味，在存放不同种类的食物时，最好将其放入保鲜袋或保鲜盒中。

2.果蔬食物储存前要筛选、处理。蔬菜放进冰箱前应摘去老叶、坏叶并清洗干净，以免污染冰箱环境。

3.肉类食品要提前清洗血渍。肉类食品中的血渍极易滋生细菌产生异味，因此，肉类食品应先清洗干净血渍，再用保鲜袋裹紧存放在冷冻室中。

4.分区管理冰箱空间。要想冰箱长时间保持清洁无异味，建议遵循熟食在上，生食在下的原则，将各类食物进行分区管理。

5.定期清理清洗冰箱。定期清理冰箱内的食品和清洗冰箱，可有效减少细菌滋生。清洁冰箱时应先断电取出所有食物，再用湿的软毛巾配合专用的冰箱清洁剂进行擦拭；清洗后可以在冰箱内放一小盒苏打粉，它能保持冰箱内气味清爽。

此外，由于食物在冰箱中的保存时间有限，放入冰箱中的食品应尽快食用。