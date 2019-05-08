人生1/3的时间都是在床上度过的，一张好的床垫可以让宝宝甜美入梦，让疲惫的上班族第二天精神百倍，让耄耋老人告别辗转失眠之苦，大大提高睡眠质量。不同年龄的人群，适合的床垫也各不相同。

婴儿用棕榈床垫。新生儿的脊柱很软，呈一条直线，所以可以选择硬一点的棕榈床垫。一个体重3公斤的婴儿睡在床垫上，床垫被压下去的凹陷应在1厘米左右，这样的软硬度比较合适。在棕榈床垫上面可以加一层软垫，提升整体的舒适度。如果用婴儿床，床垫大小一定要匹配，不要使床沿出现空隙，以免头部或胳膊腿卡入空隙，引发意外。

老年人用弹簧床垫。老年人的床垫不宜过软，推荐选用稍微硬点的床垫，有助于翻身，可以考虑偏硬的棕榈床垫或者弹簧床，能够保护脊椎、均匀承托，对腰痛等老毛病有益。但普通弹簧床也有缺陷，会使颈部和腰部紧张，而且翻身声响比较大，推荐独立袋装弹簧床。这种床是把每一个独立的弹簧施压以后用布袋装好，连接排列制成床网，每一个弹簧都可以独立支撑受力，起夜、翻身都不会影响同床人。并且独立弹簧床垫能贴合人体曲线，让脊骨保持自然平直状态，第二天起床不会腰酸背痛。

上班族用乳胶床垫。成年人的骨骼对床垫没有硬度上的要求，上班族加班熬夜，长期伏案导致各种颈椎问题，所以柔软舒适的乳胶床垫最适合。由天然乳胶制作成的乳胶床垫十分环保，透气性良好，较佳的支撑力能够适应各种睡姿，接触人体面积比普通床垫多，将承受的重量分散至各个部位。但乳胶床垫氧化后会掉小碎屑，担心过敏的人可以先买一个乳胶枕试试。

青少年睡双面床垫。6~15岁孩子的身体开始变化，脊椎容易发生变形。若孩子体重大于30公斤，建议选择一张软硬适中的双面用垫子，一边乳胶一边棕垫，根据孩子体重变化调整。15岁以后，孩子的骨骼趋于成熟，体重也会大于45公斤，建议再换成弹簧床垫，可以更好地支撑脊椎。▲