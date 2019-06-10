安全用妆点靓生活 护肤也有“科学范儿”

编者按：出门带上一张精致脸，相信是许多爱美人士的高级追求。因此，如何让自己肤可凝脂？如何让自己拥有盛世容颜？如何让自己青春常在？成为了爱美人士的终极目标。今天，人民网健康为你收集整理一集“安全用妆点靓生活”的内容，让我们的护肤也带上“科学范儿”。

注射玻尿酸美容 两个误区要避开

“玻尿酸又名透明质酸，是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖，人体内主要分布在眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，发挥重要生理功能。”长期从事微生物代谢工程、发酵工程优化、酶工程与技术研究的江南大学研究生院院长、博士生导师堵国成说。

由于透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物活性，在医药、化妆品及功能性食品中应用十分广泛。

但是，目前人们对玻尿酸有很多误解。“第一个误解是任何人都能注射玻尿酸。虽然玻尿酸是人体内就天然存在的物质，注射玻尿酸也属于微整形不需要开刀，但并非每个人都能注射，孕妇、哺乳期妇女、有多发性严重过敏病史者、有凝血机制异常疾病的患者，以及注射局部有活动性皮肤病、炎症、感染等情况的人，均不宜注射。”堵国成说，“第二个误解是注射玻尿酸很简单，不必去医院或正规医疗机构。这是最危险的一个误区，也是近年来，由于注射假劣产品或注射手法不当，导致被注射人皮肤坏死、毁容甚至失明惨剧屡屡发生的原因。”

目前，微整形市场存在一些乱象：有大量水货、假货，以及未经专业整形培训的医生和无行医资格的假医生，对行业发展产生了不良影响。

对此，堵国成认为，国家监管、行业协会和企业应共同努力一起推动玻尿酸行业的健康发展。国家管理、监管继续提升，坚决打击假货、水货，严格审批制度等，充分发挥行业协会的作用，联合更多的专业医生传达正面的玻尿酸知识。同时作为企业也要提升自己的核心竞争力，提供更多高质量、高等级、高附加价值的原料和终端产品。【详细】

选药妆四点要求必须满足

药妆是同时具有化妆品特点和药物性能的，或处于化妆品和皮肤科外用药之间的一类产品，以天然功效活性成分为原料，有一定疗效。常见药妆的功效有清洁（一般无皂基，不呈碱性，温和无刺激）、保湿（添加皮肤屏障修复成分）、控油祛痘（含有清洁皮肤表面过多皮脂的表面活性剂）、美白淡斑（含有抑制或干扰黑色素合成、运转的活性成分）、抗皱（含有细胞生长调节剂或抗氧化成分）、防晒（不含色素、香料、致敏防腐剂，安全性高）。

能称为药妆的产品，配方成分应该完全公开，所有有效成分及安全性须经医学文献和皮肤科临床测试证明，且不含公认的致敏原；配方精简，不含色素、香精、防腐剂及化学源表面活性剂；有效成分的含量高、针对性强，较常规化妆品的功效更明确、更显著；按GMP 制药规范生产。

药妆不仅与普通化妆品（批号为“卫妆准”）不同，与特殊用途化妆品（批号“卫妆特”）也有明显区别，其安全性和经验证的明确功效是最重要的特征。

需注意的是，与国外相比，我国本土药妆还处于起步阶段，由于目前没有药妆品的批准文号及相应的生产标准，相关的政策尚不完善，药妆产品一直处于没有官方身份的灰色地带。网络上众多以化妆品名义注册或备案的本土产品，宣称“药妆品”的，属于违法行为。消费者若需购买药妆，最好去正规医院请医生开具处方。【详细】

专家教你辨识化妆品质量“四步曲”

国家药品监督管理局党组成员、副局长颜江瑛表示，化妆品安全成为民生关注新热点，守护公众化妆品使用安全需要社会共治，重点做好四个方面工作。一是企业落实主体责任，加强科技研发创新，杜绝虚假夸大宣传；二是行业要自律；三是监管手段要创新，逐步将化妆品注册备案、生产经营、监督抽检等监管信息有机整合，构建社会各界参与渠道和平台；四是要做好科普宣传工作。

北京大学第一医院主任医师吴艳表示，消费者在使用护肤品后，如果发生不良反应，建议做好三条：一是立即停用可疑护肤品；二是马上到医院进行相关诊治；三是要把有关信息上报到有关部门，有利于有关部门更好检测市场上的化妆品。

国家药监局提醒公众，在追求美丽的道路上，消费者还需擦亮眼睛，选择正规渠道购买化妆品，理性消费，切勿轻信虚假夸大宣传，正确认识化妆品功效。

专家指出，辨识化妆品质量主要是“四步曲”：一看颜色，颜色发生改变，可能是由于微生物产生色素让化妆品变黄、变褐甚至变黑，也可能是化妆品中某些成分变质产生颜色改变；二闻气味，是否产生气泡和怪味；三看稀稠，是否变稀出水；四察表层，是否出现绿色、黄色、黑色等霉斑。【详细】

夏季护肤也要有“科学范儿”

每到夏季，有关清洁和防晒的护肤误区总是会让不少人“中招”。其实，只要了解皮肤背后的一些科学知识，就能有效预防。

四川大学华西医院皮肤科主任医师李利表示，皮肤由表皮、真皮、皮下组织构成。表皮结构的最外层为角质层，具有锁住水分和抵抗各种皮肤表面病菌入侵的作用。作为皮肤屏障，它一旦被破坏，皮肤就会干、红、痒、易过敏等，并加速老化。

不少专家指出，正是因为角质层的特性，夏季过度清洁或频繁用爽肤水、喷雾补水都不科学。过度清洁会破坏角质层，导致皮肤薄红、血管扩张、逆光疹等，陷入“遮盖-清洗”的恶性循环。而爽肤水、喷雾等虽能直接补充角质层的水分，但很快会蒸发，过度使用还会存在冲刷掉天然皮脂膜、导致皮肤干燥的风险。

“很多皮肤病人是中老年男性，因此男性也应该注意防晒。”昆明医科大学第一附属医院何黎教授提醒说，无论男女都应一年四季做好防晒。

保护皮肤屏障应避免下述行为：不恰当地选择及使用面膜湿敷、深层清洁、热水洗脸、频繁去角质、忽视防晒、滥用护肤品及化妆品等。一旦出现皮肤问题，应及时去正规医院就诊。【详细】

维E外涂，保湿祛斑

维生素E是常见的抗氧化剂之一，口服维生素E具有延缓衰老的作用，可以减少皱纹的产生，保持青春容貌。东南大学附属中大医院皮肤科主任医师张敬东表示，维生素E进入皮肤细胞更能直接帮助肌肤对抗自由基、紫外线和污染物的侵害，帮助其保持弹性，防止老化，因此，除了口服，维生素E是可以直接涂在脸上的。

外用维生素E均能够减弱皮肤的光老化，降低皮肤肿瘤的发生风险，减少由于紫外线辐射导致的免疫抑制反应，同时减少与晒伤相关的红斑、水肿、皱纹的产生。具体用法如下：

维生素E美白法：取酸奶二匙、蜂蜜半匙、柠檬汁半匙，与3粒天然维生素E调成糊状；敷面15分钟后，用温水洗净，注意不要用过热或过冷的水。此法能将毛孔里的污垢彻底清除，滋养美白。

维生素E保湿法：将维生素E胶丸用针戳破，将液体滴入乳液或面霜中，涂于需要保养的部位，可有效保湿。沐浴后，将维生素E混合护肤乳液一起使用，能避免肌肤干燥起皮，特别适合长期在空调室内工作的女性。

维生素E祛斑法：取维生素E胶丸中的液体涂抹在斑痕上，轻轻揉按5~10分钟，每天两次，持之以恒就会有好的效果。

专家提醒，为避免皮肤过敏，外涂前最好进行少量皮肤测试。口服维生素E不能过量，应按医嘱使用。除了外敷，多吃富含维生素E的食物也可美白祛斑，如猕猴桃、菠菜、卷心菜、莴苣、甘薯、山药、杏仁、榛子和胡桃等。【详细】

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