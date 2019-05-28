近年来，越来越多的人开始关注药妆并购买相关产品。药妆到底是什么，与普通护肤品有什么区别，能给肌肤带来什么样的改变？

药妆是同时具有化妆品特点和药物性能的，或处于化妆品和皮肤科外用药之间的一类产品，以天然功效活性成分为原料，有一定疗效。常见药妆的功效有清洁（一般无皂基，不呈碱性，温和无刺激）、保湿（添加皮肤屏障修复成分）、控油祛痘（含有清洁皮肤表面过多皮脂的表面活性剂）、美白淡斑（含有抑制或干扰黑色素合成、运转的活性成分）、抗皱（含有细胞生长调节剂或抗氧化成分）、防晒（不含色素、香料、致敏防腐剂，安全性高）。能称为药妆的产品，配方成分应该完全公开，所有有效成分及安全性须经医学文献和皮肤科临床测试证明，且不含公认的致敏原；配方精简，不含色素、香精、防腐剂及化学源表面活性剂；有效成分的含量高、针对性强，较常规化妆品的功效更明确、更显著；按GMP 制药规范生产。药妆不仅与普通化妆品（批号为“卫妆准”）不同，与特殊用途化妆品（批号“卫妆特”）也有明显区别，其安全性和经验证的明确功效是最重要的特征。

需注意的是，与国外相比，我国本土药妆还处于起步阶段，由于目前没有药妆品的批准文号及相应的生产标准，相关的政策尚不完善，药妆产品一直处于没有官方身份的灰色地带。网络上众多以化妆品名义注册或备案的本土产品，宣称“药妆品”的，属于违法行为。消费者若需购买药妆，最好去正规医院请医生开具处方。▲