注射玻尿酸美容 这两个误区要避开

随着现代医疗美容行业的迅速发展，以玻尿酸为主的注射类微整形得到越来越多爱美人士的青睐。但是注射玻尿酸以后的投诉事件也频频发生。

近日，一位女士在石家庄某医疗美容医院注射玻尿酸后，数月额头都肿胀、疼痛难忍。

之所以会出现这样的情况与人们对玻尿酸的一些认识误区不无关系。

“玻尿酸又名透明质酸，是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖，人体内主要分布在眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，发挥重要生理功能。”长期从事微生物代谢工程、发酵工程优化、酶工程与技术研究的江南大学研究生院院长、博士生导师堵国成说。

由于透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物活性，在医药、化妆品及功能性食品中应用十分广泛。

但是，目前人们对玻尿酸有很多误解。“第一个误解是任何人都能注射玻尿酸。虽然玻尿酸是人体内就天然存在的物质，注射玻尿酸也属于微整形不需要开刀，但并非每个人都能注射，孕妇、哺乳期妇女、有多发性严重过敏病史者、有凝血机制异常疾病的患者，以及注射局部有活动性皮肤病、炎症、感染等情况的人，均不宜注射。”堵国成说，“第二个误解是注射玻尿酸很简单，不必去医院或正规医疗机构。这是最危险的一个误区，也是近年来，由于注射假劣产品或注射手法不当，导致被注射人皮肤坏死、毁容甚至失明惨剧屡屡发生的原因。”

目前，微整形市场存在一些乱象：有大量水货、假货，以及未经专业整形培训的医生和无行医资格的假医生，对行业发展产生了不良影响。

对此，堵国成认为，国家监管、行业协会和企业应共同努力一起推动玻尿酸行业的健康发展。国家管理、监管继续提升，坚决打击假货、水货，严格审批制度等，充分发挥行业协会的作用，联合更多的专业医生传达正面的玻尿酸知识。同时作为企业也要提升自己的核心竞争力，提供更多高质量、高等级、高附加价值的原料和终端产品。

（记者马爱平）