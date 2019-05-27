热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

皮肤科医师告诉你：夏季护肤要有“科学范儿”

屈婷

2019年05月27日08:48 来源：新华网

日前，中国医师协会皮肤科医师分会发起了“5·25全国护肤日”暨皮肤健康公众科普系列活动，告诉你护肤也要有“科学范儿”！

皮肤科专家特别指出，每到夏季，有关清洁和防晒的护肤误区总是会让不少人“中招”。其实，只要了解皮肤背后的一些科学知识，就能有效预防。

四川大学华西医院皮肤科主任医师李利说，皮肤由表皮、真皮、皮下组织构成。表皮结构的最外层为角质层，具有锁住水分和抵抗各种皮肤表面病菌入侵的作用。作为皮肤屏障，它一旦被破坏，皮肤就会干、红、痒、易过敏等，并加速老化。

不少专家指出，正是因为角质层的特性，夏季过度清洁或频繁用爽肤水、喷雾补水都不科学。过度清洁会破坏角质层，导致皮肤薄红、血管扩张、逆光疹等，陷入“遮盖-清洗”的恶性循环。而爽肤水、喷雾等虽能直接补充角质层的水分，但很快会蒸发，过度使用还会存在冲刷掉天然皮脂膜、导致皮肤干燥的风险。

“很多皮肤病人是中老年男性，因此男性也应该注意防晒。”昆明医科大学第一附属医院何黎教授提醒说，无论男女都应一年四季做好防晒。

今年护肤日的主题是“重视皮肤屏障，科学护肤”。专家提示，保护皮肤屏障应避免下述行为：不恰当地选择及使用面膜湿敷、深层清洁、热水洗脸、频繁去角质、忽视防晒、滥用护肤品及化妆品等。一旦出现皮肤问题，应及时去正规医院就诊。（记者屈婷）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn