皮肤科医师告诉你：夏季护肤要有“科学范儿”

日前，中国医师协会皮肤科医师分会发起了“5·25全国护肤日”暨皮肤健康公众科普系列活动，告诉你护肤也要有“科学范儿”！

皮肤科专家特别指出，每到夏季，有关清洁和防晒的护肤误区总是会让不少人“中招”。其实，只要了解皮肤背后的一些科学知识，就能有效预防。

四川大学华西医院皮肤科主任医师李利说，皮肤由表皮、真皮、皮下组织构成。表皮结构的最外层为角质层，具有锁住水分和抵抗各种皮肤表面病菌入侵的作用。作为皮肤屏障，它一旦被破坏，皮肤就会干、红、痒、易过敏等，并加速老化。

不少专家指出，正是因为角质层的特性，夏季过度清洁或频繁用爽肤水、喷雾补水都不科学。过度清洁会破坏角质层，导致皮肤薄红、血管扩张、逆光疹等，陷入“遮盖-清洗”的恶性循环。而爽肤水、喷雾等虽能直接补充角质层的水分，但很快会蒸发，过度使用还会存在冲刷掉天然皮脂膜、导致皮肤干燥的风险。

“很多皮肤病人是中老年男性，因此男性也应该注意防晒。”昆明医科大学第一附属医院何黎教授提醒说，无论男女都应一年四季做好防晒。

今年护肤日的主题是“重视皮肤屏障，科学护肤”。专家提示，保护皮肤屏障应避免下述行为：不恰当地选择及使用面膜湿敷、深层清洁、热水洗脸、频繁去角质、忽视防晒、滥用护肤品及化妆品等。一旦出现皮肤问题，应及时去正规医院就诊。（记者屈婷）