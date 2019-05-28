安全用妆点靓生活 专家教你辨识化妆品质量“四步曲”

5月20日，全国首届化妆品安全科普宣传周在京启动，今年的主题是“安全用妆，点靓生活”。

2018年，我国已备案的非特殊用途化妆品已达130多万个，持有生产许可证的化妆品企业已有4700多家，我国已成为全球第二大化妆品市场。由于消费者自行选择、长期使用的特点，化妆品的蓄积性、隐蔽性风险不容忽视。全国化妆品安全知识科普现状调查显示，高达81.7%的公众最关心化妆品的安全性。

国家药品监督管理局党组成员、副局长颜江瑛表示，化妆品安全成为民生关注新热点，守护公众化妆品使用安全需要社会共治，重点做好四个方面工作。一是企业落实主体责任，加强科技研发创新，杜绝虚假夸大宣传；二是行业要自律；三是监管手段要创新，逐步将化妆品注册备案、生产经营、监督抽检等监管信息有机整合，构建社会各界参与渠道和平台；四是要做好科普宣传工作。

北京大学第一医院主任医师吴艳表示，消费者在使用护肤品后，如果发生不良反应，建议做好三条：一是立即停用可疑护肤品；二是马上到医院进行相关诊治；三是要把有关信息上报到有关部门，有利于有关部门更好检测市场上的化妆品。

国家药监局提醒公众，在追求美丽的道路上，消费者还需擦亮眼睛，选择正规渠道购买化妆品，理性消费，切勿轻信虚假夸大宣传，正确认识化妆品功效。

专家指出，辨识化妆品质量主要是“四步曲”：一看颜色，颜色发生改变，可能是由于微生物产生色素让化妆品变黄、变褐甚至变黑，也可能是化妆品中某些成分变质产生颜色改变；二闻气味，是否产生气泡和怪味；三看稀稠，是否变稀出水；四察表层，是否出现绿色、黄色、黑色等霉斑。（记者 彭芸）