腰腿乏力 煲首乌黑豆乌鸡汤
陈晓庆
肾虚的人，最常见的症状之一就是腰腿疼痛乏力。推荐这样的人群常服用首乌黑豆乌鸡汤，有助滋阴养血、补益肝肾、降血脂。
具体为：取制首乌15克、黑豆50克、乌鸡半只、枸杞10克、红枣3颗、盐适量；将乌鸡洗干净，下锅焯水；制首乌提前泡一晚上，黑豆泡涨，其他材料洗净后一同入锅，煮2小时后加盐即可。
制首乌具有补肝肾、益精血、乌须发、强筋骨、化浊降脂的功效，常用于治疗血虚萎黄、眩晕耳鸣、须发早白、腰膝酸软、肢体麻木，崩漏带下、高脂血症等。需注意，何首乌（尤其是生品）可能引起肝脏损伤，服用本方时一定要使用经过加工处理的制首乌。建议患者在服用何首乌（包括使用中草药制剂）时应定期检查肝功能，有肝病史或者其他严重疾病的患者, 需在医生指导下服用。另外，大便溏泻及有湿痰者慎服本方。▲
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