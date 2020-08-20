清热祛暑，润燥生津！推荐冬瓜扁豆煲猪脊骨

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热祛暑，润燥生津

推荐理由：适合夏秋交接时，心烦气闷，皮肤干燥的人群

材料：冬瓜 500g，扁豆 30g，猪脊骨 500g，生姜3~5片（3人量）

烹调方法：

猪脊骨洗净斩块汆水，冬瓜洗净切块（不要去皮），扁豆洗净。把猪骨和扁豆放入汤煲中，加水2000ml，大火煮开后转小火，慢煮约1.5小时。再加入冬瓜，煮约半小时。加盐调味即可。

汤品点评：

处暑的“处”字，是终止的意思，“处暑”意思就是炎热暑天结束了。不过，这并不代表天气要凉下来，南方地区还是非常炎热。但毕竟夏天的结束又预示着秋天的到来，因此处暑这个节气有着“炎热”和“干燥”这两个特点。在食疗上我们就应该清热祛暑再辅以润燥生津。各位可以选择冬瓜来清热祛湿，扁豆加强祛湿的功能，猪脊骨滋阴益髓。其实燥和湿是可以共存的，体内有湿气，但是皮肤、口舌却很干燥。这个也是夏秋交接之时比较常见的一些表现，食疗上就需要祛湿和滋阴共存了。

猪脊骨这里煮的时间比平常的汤水要长，主要是想把猪脊髓慢慢炖出来，加强滋阴的作用。很多人会害怕老火汤嘌呤会高，但其实肉汤中的嘌呤在前半小时析出的速度是最快的，后面虽然也有增加，但曲线已经会变平缓。所以一煲2小时的汤水和一煲1小时的汤水比较，可能也就多了10%的嘌呤左右。如果没有痛风困扰的朋友，那么这10%还是在可以接受的范围内的。