热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

清热祛暑，润燥生津！推荐冬瓜扁豆煲猪脊骨

2020年08月20日09:20 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热祛暑，润燥生津

推荐理由：适合夏秋交接时，心烦气闷，皮肤干燥的人群

材料：冬瓜 500g，扁豆 30g，猪脊骨 500g，生姜3~5片（3人量）

烹调方法：

猪脊骨洗净斩块汆水，冬瓜洗净切块（不要去皮），扁豆洗净。把猪骨和扁豆放入汤煲中，加水2000ml，大火煮开后转小火，慢煮约1.5小时。再加入冬瓜，煮约半小时。加盐调味即可。

汤品点评：

处暑的“处”字，是终止的意思，“处暑”意思就是炎热暑天结束了。不过，这并不代表天气要凉下来，南方地区还是非常炎热。但毕竟夏天的结束又预示着秋天的到来，因此处暑这个节气有着“炎热”和“干燥”这两个特点。在食疗上我们就应该清热祛暑再辅以润燥生津。各位可以选择冬瓜来清热祛湿，扁豆加强祛湿的功能，猪脊骨滋阴益髓。其实燥和湿是可以共存的，体内有湿气，但是皮肤、口舌却很干燥。这个也是夏秋交接之时比较常见的一些表现，食疗上就需要祛湿和滋阴共存了。

猪脊骨这里煮的时间比平常的汤水要长，主要是想把猪脊髓慢慢炖出来，加强滋阴的作用。很多人会害怕老火汤嘌呤会高，但其实肉汤中的嘌呤在前半小时析出的速度是最快的，后面虽然也有增加，但曲线已经会变平缓。所以一煲2小时的汤水和一煲1小时的汤水比较，可能也就多了10%的嘌呤左右。如果没有痛风困扰的朋友，那么这10%还是在可以接受的范围内的。

(责编：许晓华、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn