嘌呤高、盐分高 老人喝汤别太多

喝汤是滋补暖身的好方式，但如果喝得不科学，不但营养没法吸收，还会给身体造成负担，老年朋友尤其要当心。

嘌呤高，增加肾负担。汤煮时间过长，会使嘌呤含量高；同时因为富含蛋白质，增加肾脏负担。随着年龄增长，肾小球滤过率逐渐降低，因此，老人喝汤对肾脏损伤更大，岁数大的人不要过分追求喝汤补身的做法。

盐分高，促发心脑血管疾病。老人每天的盐摄入量最好不要超过6克，喝汤时尤其易超标。浓汤里溶解的盐分很多，可能造成高血压等疾病。据研究，一定比例的脑卒中和冠心病主要由高血压引起，而吃盐量与高血压呈正比。老人喝汤，最好少放盐甚至不放盐。

草酸高，影响矿物质吸收。如果汤中含草酸过高的蔬菜，如菠菜、甜叶菜、韭菜、竹笋、苦瓜、茭白等，会影响钙、铁等矿物质的吸收。钙质如果和草酸结合，就成了草酸钙，不能被人体吸收，达不到补钙目的。草酸钙沉积过多，还可能诱发各种脏器的结石病，比如肾结石、胆结石。因此，老人喝蔬菜汤，最好将菜焯几十秒再做汤。

汤太烫，易损伤食管黏膜。不少老人认为，汤要趁热喝才鲜美。但一味追求“热”度，会导致食管黏膜损伤。研究表明，常吃烫食的人，罹患口腔癌、食道癌等上消化道癌症的风险增高。因为上消化道黏膜十分柔嫩，承受不了高温。

建议老人喝汤要清淡、少盐。切勿煮太长时间，蔬菜汤以食材稍微变软最佳，肉类汤炖1小时左右为好，不要超过2小时。熬汤前，将肉类、菜类分别用沸水焯一下，可有效减少嘌呤和草酸含量。▲