佛山市中医院治未病中心主任医师 刘继洪

又到了衣着清凉的夏日，不少胖人开始了减重计划。所谓“胖人多痰”，肥胖者多为痰湿体质。中医认为，痰湿多源自脏腑功能失调，如脾为生痰之源，肺为储痰之器，肾主水，心阳不足，则水湿内停等，使得痰、湿等病理性代谢产物在体内停聚，导致体型肥胖，所以治疗上宜化痰利水，消脂排毒。推荐一款“冬瓜盅”，既健康美味，又减肥祛脂利水。

取冬瓜尾1/3只（约3斤）、生薏仁15克、熟薏仁（把生薏仁放进铁锅里，用慢火焙至略带焦香）15克、新鲜荷叶20克、扁豆30克、陈皮6克、香菇5朵、瑶柱20克、瘦肉100克（切成粒状腌好）、生姜数片。薏仁、扁豆、陈皮洗净略浸泡；冬菇洗净，泡发切粒；荷叶洗净，剪成块；冬瓜洗净后用汤匙把冬瓜瓤挖出，约可放3碗水。把全部材料放进冬瓜里，倒入水，将满时用保鲜膜封好。锅里倒入清水，锅底架一只小碗，把封好的冬瓜放在小碗上，盖上锅盖，大火煮开后转中小火再煮2~3个小时。用筷子戳一下冬瓜肉，待瓜肉颜色呈半透明，调入芝麻油、盐，即可食用。

冬瓜味甘淡，性微寒，入肺、脾、心三经，能清肺化痰、利尿消肿、益气除烦，其本身水分多，热量低。《本草纲目》认为：“欲得体瘦轻健者，则可常食之”。荷叶也是一味瘦身良药，其味苦性平，《本草纲目》记载，“荷叶升发阳气，去脂瘦身”，有清暑除烦、利尿通便、消脂解腻的功效。薏仁淡渗甘补，归脾、胃、肺经，能利水渗湿、健脾补中，取一半炒熟是为加强健脾功效，以避免生薏仁过于寒凉。扁豆味甘性平，归脾、胃经，能和中下气、清暑除湿。陈皮理气健脾、燥湿化痰。全方健脾理气、消脂排毒、利水消肿，使停聚体内之痰湿等代谢产物从小便排出，夏日常食可远离肥胖臃肿。▲