专家教你科学食粽：吃粽子配蔬菜 四类人慎吃

马上就是端午节了，你有没有注意到，粽子已经“活跃”在你的餐桌或是眼前。红枣粽、蛋黄粽、腊肉粽……各种口味的粽子，让你欲罢不能。但是，吃粽子也有讲究，什么时候吃、怎么吃、哪类人群应少吃，各种注意事项的背后，都在强调科学饮食。记者昨天专门采访了重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心专家，为你科学食粽支招。

把粽子当早餐吃 下午腹部还有饱胀感

90后的小敏是一名白领，在南坪一家教育机构上班。昨天她在接受记者采访时表示，最近两天早上起来，妈妈都为她煮好了粽子当早餐。但是，每次早上空腹吃完粽子，她都感觉不太容易饿，即使到了下午，腹部都还有饱胀感，这是怎么回事？

对此，重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心专家张庆介绍，空腹吃粽子会使糯米在胃里停留很长时间，刺激胃酸的分泌，还可能会导致慢性胃炎、食道炎复发。另外，张庆还提醒，睡前也不宜食用粽子，会因消化不良影响睡眠。不仅如此，粽子对脂肪的“贡献”，恐怕也会让减肥一族后悔不已。

吃粽子时最好配蔬菜

趁热吃更易消化

众所周知，粽子主要由糯米制作。张庆告诉记者，糯米粘度高、不易消化且缺乏纤维质，过量食用，易引起腹胀不适。那么，如何来避免空腹吃粽子或吃完后不易消化这些问题呢？

张庆表示，可以搭配食用一些白萝卜水或麦芽水，来促进消化，也可以食用一些青菜、木耳等具有通便功能的食物。当然，也可来一份水果，增加纤维质。值得注意的是，粽子切忌与冷饮搭配食用，不然随之而来的腹痛、腹胀，可能会成为破坏你端午假期的“罪魁祸首”。

张庆还提醒，粽子一定要在充分加热变软后趁热吃，因为，熟糯米更容易消化，冷了之后粽子会变硬、变粘，更加不易咀嚼。有的粽子里加入了肉类辅料，变冷后会凝结成乳白色固体，不仅口感差，还更难消化。

这四类人慎吃粽子

胃肠肿瘤患者最好别吃

粽子难消化是事实，那么，哪些人群应该谨慎对待这一美食呢？张庆说，首先是老人和小孩，粽子粘性高，老人与小孩过量进食，容易引起消化不良，甚至由此产生过多的胃酸，引发腹胀、腹痛、腹泻等症状；其次，是胃肠道疾病患者，粽子熟后，会释放一种胶性物质，增加消化酶的负荷，引起消化不良，甚至肠道梗阻；第三是糖尿病患者，部分粽子含糖量高，会使血糖快速上升加重病情，严重者还可能出现昏迷或中毒；第四是心血管疾病患者，部分粽子脂肪含量高，会增加血液粘稠度，影响血液循环，加重心脏负担。

接受记者采访时，张庆还特别提到胃肠肿瘤患者，她建议这类患者不吃，因为这类患者普遍消化道功能不好，有的是肿瘤没完全切除，有的是肠道比较狭窄或者肠道蠕动功能不好，吃了粽子后会加重肠道负担，导致病情加重。她还提到，每年端午前后，都有胃肠肿瘤患者因为吃粽子引起不适而再次入院，所以，胃肠肿瘤患者能不吃粽子就最好不吃。（记者 朱婷）