小满养生:把苦菜端上桌 练练"坐功"心静安

编者按：今天，我们迎来了“小满”节气。小满，其含义是夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满，但还未成熟，只是小满。小满节气气温将进一步升高，人们应该如何养生？小编今天就和大家好好聊聊。

【饮食篇】

小满来了！常把苦菜端上桌

小满节气人体生理代谢旺盛，营养物质消耗会增多，应及时进补，且偏于清凉，切忌过于温热，损耗阴津，过于寒凉的食物也不要摄入过多。给大家推荐吃苦菜。

苦菜，性味苦寒，具有清热凉血、解毒的作用。李时珍在《本草纲目》一书中指出：“苦菜调十二经脉，安心益气，轻身耐老，强力明目”。腌苦菜是夏日佐饭的美味佳肴，可以爽口开胃、消暑、清心除烦。【详细】

小满吃“三鲜” “防热避湿”食疗方推荐

吃“三鲜”

冰糖樱桃养胃祛湿

天津市第一中心医院营养科副主任医师谭桂军表示，小满樱桃熟，酸甜可口的樱桃可以益脾养胃，祛风胜湿。樱桃富含铁元素和维生素C，适量食用有养颜润肤之效。另外，樱桃中维生素A含量较高，用眼较多者吃些很好。

大家可以尝试冰糖樱桃饮。樱桃洗净榨汁，调以冰糖当饮料喝，能养胃，对食欲不振、腹泻也有一定的食疗作用。还可以用鲜樱桃泡酒，对关节疼痛、四肢乏力都有一定效果。注意樱桃性温，阴虚火旺者应少食。

爆炒蒜薹温通活血

河南省中医院针灸科吕沛宛认为，蒜薹是小满时节应季蔬菜，有温中下气之效，适合这个季节给身体补充阳气。虽然天热了，但有些人出现腹胀、腹痛等症状，这是胃寒的表现，吃些蒜薹有温补的作用。另外，蒜薹中还含有辣素、大蒜素，有消毒杀菌的作用。

可以这样吃蒜薹：头天晚上把蒜薹洗净切段，用盐和生姜腌制(可以去辛辣)，第二天早上将其爆炒，炒熟一点，适合肠胃功能较弱的人食用。蒜薹能增加菜肴的香味，炒菜都能搭一些。但注意胃炎、胃溃疡或热性体质者不要多吃。

吃黄瓜把清热解暑

在天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲看来，天气渐热，吃黄瓜很解暑。黄瓜性寒凉，水分也特足，爽快又清热。很多人不吃把黄瓜把，嫌弃它口感涩，没水分，其实黄瓜中含有较多的苦味素，尤其是尾部，能降火、开胃，吃的时候可千万别把它扔掉了。另外，黄瓜中含有丙醇二酸，能抑制脂肪的吸收，想瘦身的人可以适当多吃些。

切丝或者拍黄瓜时很多水分和水溶性维生素会流失掉，而生吃黄瓜营养成分保存最好。注意黄瓜不宜多吃，每天不要超过半斤，脾胃虚寒的人应少吃。

“防热避湿”的食疗方：

芹菜拌豆腐

【配料】芹菜150克，豆腐1块，食盐、味精、香油少许。

【做法】芹菜切成小段，豆腐切成小方丁，均用开水焯一下，捞出后用凉开水冷却，控净水待用。将芹菜和豆腐搅拌，加入食盐、味精、香油拌匀即成。

【功效】平肝清热、利湿解毒。

冬瓜草鱼煲

【配料】冬瓜500克，草鱼250克，食盐、味精、植物油适量。

【做法】冬瓜去皮，洗净切三角块，草鱼剖净，留尾洗净待用。先用油将草鱼(带尾)煎至金黄色，取沙锅一个，其内放入清水适量，把鱼、冬瓜一同放入沙锅内，先武火烧开后，改用文火炖至2小时左右，汤见白色，加入食盐、味精调味即可食用。

【功效】平肝、祛风、利湿、除热。【详细】

【养生篇】

练坐功缓解小满心烦

明代著名养生学家高濂在其所著的《遵生八笺》中记载了“小满四月坐功”，对于化解小满节气时出现的心烦很有好处。

每日凌晨3时~7时，正坐，一手手心向上，用力托举，一手手心向下，用力下按，各三至五次。然后牙齿叩动36次，调息吐纳，津液咽入丹田九次。

练坐功的同时可以配合五禽戏中的熊戏来祛除体内湿气。身体仰卧，两手抱着小腿，抬头，身体先向左滚着地，再向右侧滚着地，左右滚转各7次。然后屈膝深蹲在地上，两手在身旁按地，上体晃动，左右各7次。练熊戏时，要像熊那样在沉稳之中富有轻灵。

此外，可以多按摩足三里穴来补充阳气，该穴位在外膝眼下3寸，距胫骨前嵴一横指，胫骨前肌上。取穴时，由外膝眼向下量四横指，在腓骨与胫骨之间，由胫骨旁量一横指即是。用拇指指面着力于足三里穴位之上，垂直用力，向下按压，按而揉之。其余四指握拳或张开，起支撑作用，以协同用力。以便产生酸、麻、胀、痛和走窜等感觉，持续数秒后，渐渐放松，如此反复操作数次。

如果烦躁症状严重，出现胸胁胀满、心颤心慌、面红鼻赤、眼珠发黄、掌心发热，动辄激惹等症状，影响了正常的工作和生活，就要到心理卫生专科医院咨询，在医生的指导下药物治疗，还可用中医中药来调理，通过舒肝理气治疗心烦意乱。【详细】

小满：夜短早点睡 出汗也养生

夏天昼长夜短，对很多人来说，按点睡觉是个难事儿，但休息不好，会影响第二天的工作和生活。因此，应从小满开始，及时调整作息，保证晚上10点到11点就寝，早上5点半到6点半起床，午饭后半小时做短时午睡。这样，等酷夏真正到来，我们就能养成合理的作息了。

夏天，很多人怕出汗，不爱锻炼。其实，适当地锻炼，有利体内汗液排出，帮助祛体内湿气。不过，要选择合适的运动，夏天应该少做一些运动强度太大的锻炼方法，比如，踢球、打篮球等。可早起或晚上太阳下山后，到公园或绿地散步、打拳、做操、跳舞等，均为较好的锻炼方式。【详细】

【注意事项】

小满养生忌“三满”

汗满：贪凉易伤阳，养阳按揉足三里

进入小满后，天气渐热，汗液的排泄也会加快，中医认为“气随汗脱”，而“气者阳也”，所以人体阳气也会受损。此外，热天人比较贪凉，如空调、冷饮等，易受寒湿之邪而伤阳。

江苏省南京市中西医结合医院针灸科王亮主治中医师介绍说，夏季养护阳气，补中益气比较适合按揉足三里穴。该穴位在外膝眼下3寸，距胫骨前嵴一横指，当胫骨前肌上。取穴时，由外膝眼向下量四横指，在腓骨与胫骨之间，由胫骨旁量一横指，该处即是。

具体方法是，用拇指指面着力于足三里穴位之上，垂直用力，向下按压，按而揉之。其余四指握拳或张开，起支撑作用。按揉时，会产生酸麻胀痛和走窜等感觉，持续数秒后，渐渐放松，如此反复操作数次即可。

湿满：雨多伤脾胃，练练熊戏祛脾湿

“小满小满，江满河满。”说明这时开始，雨水多起来，导致空气潮湿，各种皮肤病，如脚气、湿疹、汗斑、湿性皮肤病、足癣等易发生。中医认为，这些皮肤病的发生与天气闷热及潮湿有关，尤以湿重为主要致病因素。

该院运动保健咨询门诊李靖副教授介绍说，中医祛湿可通过健脾来实现，比较好的健脾运动是五禽戏中的熊戏。主要招式如下：身体仰卧，两手抱着小腿，抬头，身体先向左滚着地(最好在干净地面上或家中地板上铺一层毛毯)，再向右侧滚着地，左右滚转各7次。然后屈膝深蹲在地上，两手在身旁按地，上体晃动，左右各7次。练熊戏时，要像熊那样浑厚沉稳。

胁胀满：天热心烦，练练“坐功”心静安

小满节气时，由于气温增高，很多人会感觉胸胁部位胀满，就是胸口堵得慌，容易出现心烦的现象。

该院治未病科主任医师倪正推荐大家练练“坐功”来除烦。明代著名养生学家高濂在其所著的《遵生八笺》中记载了“小满四月坐功”，具体方法为：每日凌晨3时~7时，正坐，一手手心向上用力托举，一手手心向下，用力下按，各三至五次，然后牙齿叩动36次，调息吐纳，津液咽入丹田九次。【详细】

小满养生谨防“冷气病”

酷暑不要贪凉

小满养生要特别注意谨防“冷气病”。所谓冷气病，是指由于人们久处冷气设备的环境下工作和生活时所患的一种疾病。轻者面部神经痛、下肢酸痛、乏力、头痛、腰痛、容易感冒和不同程度的胃肠病等；重者会出现皮肤病和心血管疾病。而老年人中出现的各种症状更加明显。

人们由于每天多次出入冷气环境，人体多次经受冷适应的条件反射，促使交感神经对肾上腺素的大量分泌，无形中给心脏增加了负担。因此，体内消耗的能量多、血液循环加快、汗出亦多。因此，人们在酷暑一定不要贪凉，谨防冷气病的发生。

夏季室内外的温差不宜太大，以不超过5℃为好。室内温度不少于25℃。入睡时，最好关上冷气机。当在室内感觉有凉意时，一定要站起来适当活动四肢和躯体，以加速血液循环。若患有冠心病、高血压、动脉硬化等慢性病人，尤其是老年人，不要长期呆在冷气环境里。此外，防止湿邪侵袭，居住环境上切忌潮湿。

养生要闯“湿热关”

小满养生要闯“湿热关”，饮食要清淡，多食用消热利湿的食物，比如绿豆粥、荷叶粥、红小豆粥等，或用冬瓜与莲叶、薏米烧汤喝。同时，还要注意调节房间中的湿度，多开窗通风。夏日饮食不宜过饱，通常吃到七八分饱即可，应多食用低糖、低盐、高碳水化合物、高蛋白的食物，尽量少吃辛辣、油炸食品。冬瓜、白萝卜、番茄等化湿通淤、有助于改善肠胃功能，夏季还应该多食用淡水鱼，少食红肉。可饮决明子茶、大麦茶、菊花茶、苦丁茶、绿豆汤等饮料。

不少人存在这样一个误区：由于夏天出汗多就懒于运动了。其实夏日仍需维持适量的运动，但要注意不应在阳光下运动。由于夏天运动出汗量更大，对排毒有好处，但要注意及时补充水分。颜芳建议，饭后一小时再运动，且运动不宜太激烈，不要流过多汗。散步、慢跑、游泳等运动很适合夏季进行。【详细】

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