夏天到了,你身上的赘肉减了吗?中医支三招

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

中医三法帮忙减赘肉

中医认为，肥胖的病位主要在脾胃、大小肠，病机是脾失健运，水液代谢失常，痰湿阻滞，气滞血瘀。中医诸如拔罐、针灸、埋线等减肥方法可以通过健运脾胃、祛痰除湿、通畅经络，疏通经络中瘀滞的气血，达到减肥目的。但以上方法都各有自己的优势，有针对性地选择才能事半功倍。

拔罐。从现代医学看，肥胖是一种慢性代谢性疾病。拔罐产生的温热刺激可以扩张局部血管，促进血液循坏，利于机体代谢废物的排出，使得更多的氧气和营养物质进入细胞。相比西医的吸脂、胃部切除术等方式，拔罐减肥具有痛苦小、副作用少的优点。拔罐主要选取背部督脉和膀胱经循行之处；或者在腹部神阙八阵穴上（在肚脐到关元穴长度为半径做的圆周上）拔罐；或者根据肥胖具体部位，在手臂（手阳明大肠经）、大腿（足阳明胃经）或者臀部（足太阳膀胱经）拔罐或者闪罐，拔罐时间一般是10分钟，时间长容易起水泡，隔日或者隔两日1次治疗，1个月为1个疗程。

针灸。针灸减肥是利用中医辨证施治原理，通过针刺特定穴位，调整肥胖者的神经和内分泌功能，抑制食欲，减少机体对能量的吸收，促进能量消耗，是对身体多系统、多靶点的整体调节。根据整体辨证取穴，针灸减肥还可以起到瘦局部的效果。中医认为，腿部肥胖主要是由于下焦经和膀胱经不通所致，这类人时常会水肿。对于腿粗的人群来说，可重点在足三里、三阴交等穴位施灸。腰腹部过于肥胖的人，多是脾胃痰湿，临床上多选取中脘、关元、气海等穴位。手臂粗可能是血液循环造成的，施灸以阳池、曲池等穴为主。需要提醒的是，怀孕女性不可进行针灸减肥，容易引发宫缩发生危险。

穴位埋线。埋线是针刺疗法的延伸，它以线代针，刺激持久，不需要天天到医院，用于减肥也是一种简便验廉的方法，和拔罐一样，埋线减肥有自己的禁忌人群：比如女性的月经期、孕期、哺乳期，疾病急性发作时，特别虚弱的人群，皮肤局部破溃患者，对蛋白线过敏等人群不能做埋线减肥。

提示：以上方法都只适合单纯性肥胖人群，因其他疾病引起的继发性肥胖患者应首先治疗原发疾病。【详细】

腿部赘肉多调肝胆

肝胆失调会引起肥胖，它通常体现在大腿内侧和外侧，以及腰部的两侧长赘肉。如果你属于肝胆失调，不妨试试推拿。

刮肝经：清除大腿内侧赘肉。刮肝经，其实就是用手掌根推大腿内侧的肝经。每天睡觉前，用手掌根从大腿根部推到膝盖附近，把这条肝经的位置推300下。推的时候可以沾一点肥皂或润肤露，以免擦伤皮肤。

肝经又叫足厥阴肝经，本经一侧有14个穴位（左右两侧共28穴）：大敦、行间、太冲、中封、蠡沟、中都、膝关、曲泉、阴包、足五里、阴廉、急脉、章门、期门。简单地说就是大腿内侧，大腿根部到膝盖附近。

敲胆经：清除大腿外侧赘肉。大腿外侧胆经有一个天然的标志，就是人们裤线的循行位置。要想减去这个部位上的赘肉，只需要拿指节去敲打就可以了。

提示：因为这些穴位都在皮肤下面的肌肉层，并不在皮肤表面，所以敲打的时候，力度要能渗透到肌肉里面去。只有像以上那样敲打，效果才真正明显。【详细】

腹部赘肉多是脾虚

腹部赘肉增多主要与脾气虚弱有关。这里，为大家推荐三招能缓解腹部肥胖。

按揉腹部。腹部肥胖者可每天摩腹，方法是双手叠掌沿着脐周顺时针摩腹，力度要轻柔缓慢。还可用空心掌拍打腹部，每次半小时。

药膳调理。脾气虚弱导致的腹部肥胖，可通过吃药膳达到健脾运湿效果。推荐日常喝点莲子山药粥，取莲子30克、山药80克、粳米50克，锅中放入洗净的粳米、莲子和山药丁，加足量水。大火煮开后转小火，慢煲成粥即可。莲子有补脾止泻、滋养补虚的功效，山药能健脾除湿、补气益肺、固肾益精，二者合用，效果更佳。

配合中药。腹部肥胖者想减掉大肚腩不可能一蹴而就，要有耐心，可在医生指导下配合服用以益气健脾为主的中药。

提示：一旦脾湿过重，就会伤脾阳之气，脾气受损，无力将食物转化为营养，而滞留为水湿，湿久必浊，囤积为脂肪。【详细】

如何减掉赘肉？推迟吃早饭，保持好身材

根据英国一项研究，早饭晚些吃、晚饭早些吃，也有助于消耗身体脂肪，维持好身材。

英国萨里大学研究团队在英国广播公司一档名为“相信我，我是医生”的节目上，进行了一次实时拍摄试验。研究人员让9名志愿者将每日早饭时间推迟到上午10点左右，晚饭的时间改在6点前，之后不再吃零食。结果发现，参试者们在早晚两餐之间约7个半小时进食期内，脂肪和糖分摄入量降低，饮酒量减少，10周内平均减掉了将近2%的身体脂肪，体脂消耗量几乎达到了正常时间用餐者的两倍。

研究人员表示，调整用餐时间、增加体脂消耗，意味着长期减肥，这是因为身体已着手燃烧“储备能量”。另外，缩短一天用餐时间的间隔，也有助于促进身体新陈代谢，进而达到减重的效果。专家称，长时间坚持这样的用餐习惯，可以减脂塑身，保持身材。【详细】

腹部脂肪过多或关联大脑萎缩

英国研究人员发现，身体多余脂肪尤其是腹部堆积脂肪，或与大脑萎缩相关。而脑容量减少，关联记忆衰退和阿尔兹海默病的风险较高。研究报告刊载于最新一期美国《神经学》周刊。

英国拉夫伯勒大学研究人员查看9600名英国人的体重和脑容量情况得出上述结论。这些人平均年龄55岁，测量身高质量指数（BMI）显示其中19%为肥胖。研究人员测量他们的腰臀比，并用磁共振技术测量他们大脑白质和灰质容量（这部分大脑富含神经纤维束、脑神经细胞，连接大脑不同区域，参与肌肉控制和感官知觉）。

即使计入年龄、运动、吸烟和高血压等其他可能影响脑容量的因素，研究人员仍然发现，身高质量指数较高者脑容量较小，其中腰臀比较高者脑萎缩程度最明显。研究显示，健康体重人群大脑灰质平均容量为798立方厘米，身高质量指数偏高者平均容量为793立方厘米，身高质量指数与腰臀比均偏高者平均容量为786立方厘米。【详细】

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