小满养生：吃三鲜 忌三满 多出点汗
小满标志着暑天湿热正式拉开帷幕，因此，应从现在开始做好夏季养生的准备。
吃“三鲜”
冰糖樱桃养胃祛湿
天津市第一中心医院营养科副主任医师谭桂军表示，小满樱桃熟，酸甜可口的樱桃可以益脾养胃，祛风胜湿。《名医别录》中记载，“吃樱桃，令人好颜色，美志”，樱桃富含铁元素和维生素C，适量食用有养颜润肤之效。另外，樱桃中维生素A含量较高，用眼较多者吃些很好。
大家可以尝试冰糖樱桃饮。樱桃洗净榨汁，调以冰糖当饮料喝，能养胃，对食欲不振、腹泻也有一定的食疗作用。还可以用鲜樱桃泡酒，对关节疼痛、四肢乏力都有一定效果。注意樱桃性温，阴虚火旺者应少食。
爆炒蒜薹温通活血
河南省中医院针灸科吕沛宛认为，蒜薹是小满时节应季蔬菜，有温中下气之效，适合这个季节给身体补充阳气。虽然天热了，但有些人出现腹胀、腹痛等症状，这是胃寒的表现，吃些蒜薹有温补的作用。另外，蒜薹中还含有辣素、大蒜素，有消毒杀菌的作用。
可以这样吃蒜薹：头天晚上把蒜薹洗净切段，用盐和生姜腌制(可以去辛辣)，第二天早上将其爆炒，炒熟一点，适合肠胃功能较弱的人食用。蒜薹能增加菜肴的香味，炒菜都能搭一些。但注意胃炎、胃溃疡或热性体质者不要多吃。
吃黄瓜把清热解暑
在天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲看来，天气渐热，吃黄瓜很解暑。黄瓜性寒凉，水分也特足，爽快又清热。很多人不吃把黄瓜把，嫌弃它口感涩，没水分，其实黄瓜中含有较多的苦味素，尤其是尾部，能降火、开胃，吃的时候可千万别把它扔掉了。另外，黄瓜中含有丙醇二酸，能抑制脂肪的吸收，想瘦身的人可以适当多吃些。
切丝或者拍黄瓜时很多水分和水溶性维生素会流失掉，而生吃黄瓜营养成分保存最好。注意黄瓜不宜多吃，每天不要超过半斤，脾胃虚寒的人应少吃。
“防热避湿”的食疗方：
■芹菜拌豆腐
【配料】芹菜150克，豆腐1块，食盐、味精、香油少许。
【做法】芹菜切成小段，豆腐切成小方丁，均用开水焯一下，捞出后用凉开水冷却，控净水待用。将芹菜和豆腐搅拌，加入食盐、味精、香油拌匀即成。
【功效】平肝清热、利湿解毒。
■冬瓜草鱼煲
【配料】冬瓜500克，草鱼250克，食盐、味精、植物油适量。
【做法】冬瓜去皮，洗净切三角块，草鱼剖净，留尾洗净待用。先用油将草鱼(带尾)煎至金黄色，取沙锅一个，其内放入清水适量，把鱼、冬瓜一同放入沙锅内，先武火烧开后，改用文火炖至2小时左右，汤见白色，加入食盐、味精调味即可食用。
【功效】平肝、祛风、利湿、除热。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn