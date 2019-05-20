小满养生：吃三鲜 忌三满 多出点汗

小满标志着暑天湿热正式拉开帷幕，因此，应从现在开始做好夏季养生的准备。

吃“三鲜”

冰糖樱桃养胃祛湿

天津市第一中心医院营养科副主任医师谭桂军表示，小满樱桃熟，酸甜可口的樱桃可以益脾养胃，祛风胜湿。《名医别录》中记载，“吃樱桃，令人好颜色，美志”，樱桃富含铁元素和维生素C，适量食用有养颜润肤之效。另外，樱桃中维生素A含量较高，用眼较多者吃些很好。

大家可以尝试冰糖樱桃饮。樱桃洗净榨汁，调以冰糖当饮料喝，能养胃，对食欲不振、腹泻也有一定的食疗作用。还可以用鲜樱桃泡酒，对关节疼痛、四肢乏力都有一定效果。注意樱桃性温，阴虚火旺者应少食。

爆炒蒜薹温通活血

河南省中医院针灸科吕沛宛认为，蒜薹是小满时节应季蔬菜，有温中下气之效，适合这个季节给身体补充阳气。虽然天热了，但有些人出现腹胀、腹痛等症状，这是胃寒的表现，吃些蒜薹有温补的作用。另外，蒜薹中还含有辣素、大蒜素，有消毒杀菌的作用。

可以这样吃蒜薹：头天晚上把蒜薹洗净切段，用盐和生姜腌制(可以去辛辣)，第二天早上将其爆炒，炒熟一点，适合肠胃功能较弱的人食用。蒜薹能增加菜肴的香味，炒菜都能搭一些。但注意胃炎、胃溃疡或热性体质者不要多吃。

吃黄瓜把清热解暑

在天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲看来，天气渐热，吃黄瓜很解暑。黄瓜性寒凉，水分也特足，爽快又清热。很多人不吃把黄瓜把，嫌弃它口感涩，没水分，其实黄瓜中含有较多的苦味素，尤其是尾部，能降火、开胃，吃的时候可千万别把它扔掉了。另外，黄瓜中含有丙醇二酸，能抑制脂肪的吸收，想瘦身的人可以适当多吃些。

切丝或者拍黄瓜时很多水分和水溶性维生素会流失掉，而生吃黄瓜营养成分保存最好。注意黄瓜不宜多吃，每天不要超过半斤，脾胃虚寒的人应少吃。

“防热避湿”的食疗方：

■芹菜拌豆腐

【配料】芹菜150克，豆腐1块，食盐、味精、香油少许。

【做法】芹菜切成小段，豆腐切成小方丁，均用开水焯一下，捞出后用凉开水冷却，控净水待用。将芹菜和豆腐搅拌，加入食盐、味精、香油拌匀即成。

【功效】平肝清热、利湿解毒。

■冬瓜草鱼煲

【配料】冬瓜500克，草鱼250克，食盐、味精、植物油适量。

【做法】冬瓜去皮，洗净切三角块，草鱼剖净，留尾洗净待用。先用油将草鱼(带尾)煎至金黄色，取沙锅一个，其内放入清水适量，把鱼、冬瓜一同放入沙锅内，先武火烧开后，改用文火炖至2小时左右，汤见白色，加入食盐、味精调味即可食用。

【功效】平肝、祛风、利湿、除热。