小满来了！常把苦菜端上桌

夏季，对很多人来说，很辛苦，湿热难耐。而小满(今年是5月21日)是个转折点，标志着暑天湿热正式拉开帷幕，因此，应从现在开始做好夏季养生的准备。

常把苦菜端上桌

小满节气人体生理代谢旺盛，营养物质消耗会增多，应及时进补，且偏于清凉，切忌过于温热，损耗阴津，过于寒凉的食物也不要摄入过多。给大家推荐吃苦菜。

苦菜，性味苦寒，具有清热凉血、解毒的作用。李时珍在《本草纲目》一书中指出：“苦菜调十二经脉，安心益气，轻身耐老，强力明目”。腌苦菜是夏日佐饭的美味佳肴，可以爽口开胃、消暑、清心除烦。

夜短更要早点睡

夏天昼长夜短，对很多人来说，按点睡觉是个难事儿，但休息不好，会影响第二天的工作和生活。因此，应从小满开始，及时调整作息，保证晚上10点到11点就寝，早上5点半到6点半起床，午饭后半小时做短时午睡。这样，等酷夏真正到来，我们就能养成合理的作息了。

多出汗也是养生

夏天，很多人怕出汗，不爱锻炼。其实，适当地锻炼，有利体内汗液排出，帮助祛体内湿气。不过，要选择合适的运动，夏天应该少做一些运动强度太大的锻炼方法，比如，踢球、打篮球等。可早起或晚上太阳下山后，到公园或绿地散步、打拳、做操、跳舞等，均为较好的锻炼方式。

此外，夏季应避免日晒过多，外出时注意做好防晒准备。天太热，可在室内放置盆栽植物，既能感到清凉，又能净化空气，如吊兰。

小满时节各种新鲜蔬菜、水果纷纷上市。蒜薹、樱桃、黄瓜被称为小满时节的“三鲜”，能健脾利湿、清心祛暑、养阴和胃。

冰糖樱桃

小满樱桃熟，酸甜可口的樱桃可以益脾养胃，祛风胜湿。《名医别录》中记载，“吃樱桃，令人好颜色，美志”，樱桃富含铁元素和维生素C，适量食用有养颜润肤之效。另外，樱桃中维生素A含量较高，用眼较多者吃些很好。

冰糖樱桃饮就是个不错的选择。樱桃洗净榨汁，调以冰糖当饮料喝，能养胃，对食欲不振、腹泻也有一定的食疗作用。还可以用鲜樱桃泡酒，对关节疼痛、四肢乏力都有一定效果。注意樱桃性温，阴虚火旺者应少食。

爆炒蒜薹

蒜薹是小满时节应季蔬菜，有温中下气之效，适合这个季节给身体补充阳气。虽然天热了，但有些人出现腹胀、腹痛等症状，这是胃寒的表现，吃些蒜薹有温补的作用。另外，蒜薹中还含有辣素、大蒜素，有消毒杀菌的作用。

头天晚上把蒜薹洗净切段，用盐和生姜腌制(可以去辛辣)，第二天早上将其爆炒，炒熟一点，适合肠胃功能较弱的人食用。

蒜薹能增加菜肴的香味，炒菜都能搭一些。但注意胃炎、胃溃疡或热性体质者不要多吃。

吃黄瓜把

天气渐热，吃黄瓜很解暑。黄瓜性寒凉，水分也特足，爽快又清热。很多人不吃把黄瓜把，嫌弃它口感涩，没水分，其实黄瓜中含有较多的苦味素，尤其是尾部，能降火、开胃，吃的时候可千万别把它扔掉了。另外，黄瓜中含有丙醇二酸，能抑制脂肪的吸收，想瘦身的人可以适当多吃些。

切丝或者拍黄瓜时很多水分和水溶性维生素会流失掉，而生吃黄瓜营养成分保存最好。注意黄瓜不宜多吃，每天不要超过半斤，脾胃虚寒的人应少吃。