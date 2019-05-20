小满将至！防暑湿治寒病，错过又要等一年

今年的小满节气是5月21号，小满是夏季的第二个节气，标志着暑天湿热正式拉开帷幕，因此，应从现在开始做好夏季养生的准备。

防暑湿是养生第一招

苦菜端上桌

小满节气人体生理代谢旺盛，营养物质消耗会增多，应及时进补，且偏于清凉，切忌过于温热，损耗阴津，过于寒凉的食物也不要摄入过多。给大家推荐吃苦菜。

苦菜，性味苦寒，具有清热凉血、解毒的作用。李时珍在《本草纲目》一书中指出：“苦菜调十二经脉，安心益气，轻身耐老，强力明目”。腌苦菜是夏日佐饭的美味佳肴，可以爽口开胃、消暑、清心除烦。

夜短早点睡

夏天昼长夜短，对很多人来说，按点睡觉是个难事儿，但休息不好，会影响第二天的工作和生活。因此，应从小满开始，及时调整作息，保证晚上10点到11点就寝，早上5点半到6点半起床，午饭后半小时做短时午睡。这样，等酷夏真正到来，我们就能养成合理的作息了。

出汗也养生

夏天，很多人怕出汗，不爱锻炼。其实，适当地锻炼，有利体内汗液排出，帮助祛体内湿气。不过，要选择合适的运动，夏天应该少做一些运动强度太大的锻炼方法，比如，踢球、打篮球等。可早起或晚上太阳下山后，到公园或绿地散步、打拳、做操、跳舞等，均为较好的锻炼方式。

冬病夏治轻松告别寒疾

夏天赶出积寒

冬季最常见的就是寒性疾病。患者多为虚寒性体质，表现为手脚冰凉、畏寒喜暖等。寒气容易在人体内沉积，冬天治疗寒症无异于雨天晒衣服，是很难达到效果的。而夏天的时候，积寒会躲在膀胱经和关节处，则容易被赶出来。中医提倡“冬病夏治”，该理论的依据是“春夏养阳，秋冬养阴”，利用夏季人体阳气最旺盛的时候来治疗某些寒性疾病，从而达到标本兼治、预防保健的作用。祛除寒疾的关键是要内服偏温热的饮食同时外散风寒。

排除寒气自然疗法

在夏季要让身体尽量顺应自然的规律，减少吹空调和吃冷饮的频率。空调吹出的冷气会从皮毛侵入人体，冷饮也会从肠胃而入，这样是不利于排除寒气的。夏季心火最盛，此时多喝温水，适当运动出汗，才可以帮助你治疗寒疾。



