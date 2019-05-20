小满养生谨防“冷气病”

今日起进入小满节气。这一时期高温多雨、空气闷热潮湿，下雨后气温又会急剧下降。省中医院中医经典科主任颜芳指出，小满养生要注意不可贪凉过甚，从而导致暑热与风寒之邪乘虚而入。

酷暑不要贪凉

颜芳提醒，小满养生要特别注意谨防“冷气病”。所谓冷气病，是指由于人们久处冷气设备的环境下工作和生活时所患的一种疾病。轻者面部神经痛、下肢酸痛、乏力、头痛、腰痛、容易感冒和不同程度的胃肠病等；重者会出现皮肤病和心血管疾病。而老年人中出现的各种症状更加明显。

人们由于每天多次出入冷气环境，人体多次经受冷适应的条件反射，促使交感神经对肾上腺素的大量分泌，无形中给心脏增加了负担。因此，体内消耗的能量多、血液循环加快、汗出亦多。因此，人们在酷暑一定不要贪凉，谨防冷气病的发生。

颜芳建议，夏季室内外的温差不宜太大，以不超过5℃为好。室内温度不少于25℃。入睡时，最好关上冷气机。当在室内感觉有凉意时，一定要站起来适当活动四肢和躯体，以加速血液循环。若患有冠心病、高血压、动脉硬化等慢性病人，尤其是老年人，不要长期呆在冷气环境里。此外，防止湿邪侵袭，居住环境上切忌潮湿。

养生要闯“湿热关”

颜芳建议，小满养生要闯“湿热关”，饮食要清淡，多食用消热利湿的食物，比如绿豆粥、荷叶粥、红小豆粥等，或用冬瓜与莲叶、薏米烧汤喝。同时，还要注意调节房间中的湿度，多开窗通风。夏日饮食不宜过饱，通常吃到七八分饱即可，应多食用低糖、低盐、高碳水化合物、高蛋白的食物，尽量少吃辛辣、油炸食品。冬瓜、白萝卜、番茄等化湿通淤、有助于改善肠胃功能，夏季还应该多食用淡水鱼，少食红肉。可饮决明子茶、大麦茶、菊花茶、苦丁茶、绿豆汤等饮料。

不少人存在这样一个误区：由于夏天出汗多就懒于运动了。其实夏日仍需维持适量的运动，但要注意不应在阳光下运动。由于夏天运动出汗量更大，对排毒有好处，但要注意及时补充水分。颜芳建议，饭后一小时再运动，且运动不宜太激烈，不要流过多汗。散步、慢跑、游泳等运动很适合夏季进行。（记者 严慧芳 通讯员 宋莉萍）