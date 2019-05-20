练坐功缓解小满心烦
农历小满节气到来后，大部分地区气温不断升高，人体因出汗多而导致阳气受损、湿气增加，加之空调降温导致室内室外冰火两重天的现象，导致很多人出现心烦、急躁、易激惹等症状。
明代著名养生学家高濂在其所著的《遵生八笺》中记载了“小满四月坐功”，对于化解小满节气时出现的心烦很有好处。
每日凌晨3时~7时，正坐，一手手心向上，用力托举，一手手心向下，用力下按，各三至五次。然后牙齿叩动36次，调息吐纳，津液咽入丹田九次。
练坐功的同时可以配合五禽戏中的熊戏来祛除体内湿气。身体仰卧，两手抱着小腿，抬头，身体先向左滚着地，再向右侧滚着地，左右滚转各7次。然后屈膝深蹲在地上，两手在身旁按地，上体晃动，左右各7次。练熊戏时，要像熊那样在沉稳之中富有轻灵。
此外，可以多按摩足三里穴来补充阳气，该穴位在外膝眼下3寸，距胫骨前嵴一横指，胫骨前肌上。取穴时，由外膝眼向下量四横指，在腓骨与胫骨之间，由胫骨旁量一横指即是。用拇指指面着力于足三里穴位之上，垂直用力，向下按压，按而揉之。其余四指握拳或张开，起支撑作用，以协同用力。以便产生酸、麻、胀、痛和走窜等感觉，持续数秒后，渐渐放松，如此反复操作数次。
如果烦躁症状严重，出现胸胁胀满、心颤心慌、面红鼻赤、眼珠发黄、掌心发热，动辄激惹等症状，影响了正常的工作和生活，就要到心理卫生专科医院咨询，在医生的指导下药物治疗，还可用中医中药来调理，通过舒肝理气治疗心烦意乱。
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