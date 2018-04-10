健脾了，吃点啥中成药？

门诊中，总有患者咨询：“大夫，脾虚吃点啥？”其实，健脾的方法有多种，有内服中药或者中成药、推拿按摩、饮食疗法等等。今天我先给大家介绍一下中成药的选择：

1、小儿健脾化积口服液：功效：益气健脾，消食化积。适用人群：小儿。适用于脾虚夹滞引起的不思饮食，精神不振，形体消瘦，大便干结等症。

2、健胃消食片：具有健胃消食作用。适用人群：儿童及成人。用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食、口味酸腐、脘腹胀满，大便酸臭。

3、启脾丸：功效：消食消胀和中，止泻止吐，益胃生肌，健脾益气。适用人群：儿童及成人。适用于脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏之症。

4、参苓白术散：为散剂，气香，味甜。功能主治:补脾胃，益肺气。适用人群：儿童及成人。用于脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力。

5、小儿康颗粒：功效：健脾开胃，消食导滞，驱虫止痛，安神定惊。适用人群：儿童。适用于食滞虫病，烦躁不安，精神疲倦，脘腹胀满，面色萎黄。

6、人参健脾丸：本品为水蜜丸或大蜜丸，气香，味甜、微苦。功效：健脾益气，和胃止泻。适用人群：成人及大年龄儿童。适用脾胃虚弱所致的饮食不化、腹胀便溏、不思饮食、体弱倦怠。

7、补中益气丸：味微甜、辛。功能：补中益气，升阳举陷。适用人群：成人及大年龄儿童。用于体倦乏力，内脏下垂。用于脾胃虚弱，中气下陷，体倦乏力，食少腹胀，久泻、脱肛，子宫脱垂。

8、山麦健脾口服液：液体，味酸、甜。功能：消食健脾，行气和胃。适用人群：儿童。用于饮食积滞所致的食欲不振，胃胀腹痛，胸腹胀闷，消化不良等。不宜长期应用。

需要提醒的是，上述提到适用于成人及大年龄儿童的药物只是因为药物剂型对小宝宝来说可能会服用困难，如果能化成水喝，小儿也是可以用的。服药时还要注意：

1、婴幼儿应在医师指导下服用。

2、忌生冷油腻及不易消化食物。

3、感冒时不宜服用健脾药物。

4、长期厌食、体弱消瘦者，及腹胀重、腹泻次数增多者应去医院就诊。

5、服药7天症状无缓解，应去医院就诊。

6、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。