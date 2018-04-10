治癌偏方不可信！中医药抗癌贯始终，病人生存质量高

肿瘤治疗在全世界都是个难题，无论是对中医药疗效的质疑，还是对西医放化疗副作用的争议，都说明人类尚未找到治愈肿瘤的“最佳方法”。如何避免在抗癌路上人财两空，提高病人的生存质量呢？

4月13日（周五）下午14:30-15:30，由人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院肿瘤医院中医科主任冯利进行科普直播，讲一讲肿瘤治疗里的“中医之道”并在线解答有关中西医结合治肿瘤的相关问题，千万不要错过！

专家简介：

冯利，主任医师，中国医学科学院肿瘤医院中医科主任；教授，博士后及博士研究生导师；国家中医药管理局“十二五”中医肿瘤重点专科带头人；国家中医药管理局“十二五”中西医结合临床重点学科学术带头人。

擅长：肺癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌、卵巢癌、胰腺癌、骨转移癌的中西医结合治疗；中医药对放、化疗减毒增效，中医药治疗癌性疼痛、胸腹水；“平衡阻断”疗法治疗肿瘤骨转移，改善肿瘤患者症状，提高生活质量。

出诊时间： 每周一下午（专家）；每周二、三、四上午（特需）

肿瘤治疗里的“中医之道”

将中医之“道”融入当前肿瘤治疗“技”法中，是中医肿瘤临床疗效提高的突破方向。其一，中医药可以与手术相结合，通过补气养血、健脾益气，使手术顺利进行，减少术后并发症；其二，中医药可以增强放化疗的疗效，减轻毒副作用；其三，对不能手术和放化疗的老年肿瘤患者以及晚期患者，中医药可以改善患者症状，延长患者生存时间，提高生活质量；其四，中医药可以发挥传统的养生优势，预防肿瘤复发和转移。

孰优孰劣？疗效才是硬道理

没有哪种治疗是绝对优于另一种的。不同阶段，对于肿瘤的治疗方法也不同，例如肺癌一期的早期患者，手术切除病灶后，可通过中医调理迅速恢复；中晚期癌症患者在确定使用放化疗手段后，可利用中医缓解放化疗后的不良反应，如营养不良、便秘等，进而提升癌症患者的生存质量。

冯利说：“癌症就像阵地上的碉堡，西医是导弹，中医就是步兵，导弹炸毁碉堡后清理战场需要步兵。如果收拾战场用导弹轰炸，是不能解决问题的，而只让步兵攻碉堡也不会成功，只有二者合理配合，才能取得好的效果。”

偏方不可信！谨防人财两空

不排除某些偏方对癌症治疗有作用，但偏方多是某些医生的经验性总结，缺乏大量病例支持。很难讲某个偏方对所有患者都有效。冯利建议，患病后先去正规医院接受规范治疗要比寻求偏方靠谱。毕竟，正规医院接触到的病例要比偏方大夫接触的多，无论从临床数据还是治疗经验，偏方大夫都无法和正规医生相提并论。

冯利说：“癌症防治应遵循这样的原则： 1/3癌症可以预防，1/3癌症可以早发现并治愈，1/3癌症可通过治疗达到延长患者生存期，提高患者生活质量。中晚期患者要与肿瘤和癌症和平共处，和糖尿病患者一样，高质量地生活10年，甚至20年，也不是不可能。”

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