不主张健康人服用中成药预防新冠肺炎

受疫情影响，武汉市有40多万重症和慢病患者面临购药难题。记者在汉口大药房黄石路店采访时了解到，药店每名取药员日均取1000单药物、取药数量约3万盒。供图/新华社

[截至2月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37414例（其中重症病例7664例），累计治愈出院病例39002例，累计死亡病例2835例，累计报告确诊病例79251例，现有疑似病例1418例。]

2月29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复有关情况。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在发布会上提到，在对疫情进行研判的基础上，要突出重点、统筹兼顾；分类指导、分区施策。

她说，“首先要保障肿瘤、尿毒症等慢病患者，以及需要长期维持治疗的这些患者的医疗需求，同时还要保障一些重点人群，比如孕产妇、儿童、老年人等，要保障他们的日常医疗服务需求，同时还要保障急诊的医疗服务。”她说，“总的来讲，现在一手要抓疫情防治和患者救治，另一手是要保障好人民群众日常医疗服务需求，对日常的门诊服务、住院服务绝对不能一停了之、一关了之。”

“新冠病毒感染是一个新发传染病，对它的发病机制、病理特点、组织学损伤等等一系列问题都不是很清楚，而病理解剖工作对回答这些问题至关重要。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强在发布会上表示，“11例病理解剖初步结果大体上可以看到比如痰栓、肺部病变，包括一些血栓的形成，对临床已经有一定的指导价值。”

针对“健康人服用中成药是否有预防效果”这一问题，北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰表示，医学观察期推荐的中成药治疗的是有症状的人。

“有些人感到虚弱、乏力，甚至有些人有腹泻，我们推荐了中成药藿香正气水、正气散、正气丸等等，有些觉得自己有点不舒服，甚至自己有点发热，也推荐了一些具有清热作用的中成药。”王融冰说，这些药物的使用并不是为了预防，所以不主张没有症状的人使用中成药预防，没有意义。